Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi au fost propuși de Ion Ceban pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău

Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi au fost propuși de primarul Ion Ceban pentru funcția de viceprimari ai municipiului Chișinău. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal de astăzi, 21 noiembrie, scrie TV8.

Cei doi funcționari ar urma să îi înlocuiască pe viceprimarii Olga Ursu și Angela Cutasevici, care renunțat la funcții pentru a activa în Parlament. Olga Ursu și Angela Cutasevici au candidat la alegerile parlamentare pentru funcția de deputat în Parlament pe lista Blocului „Alternativa”. Olga Ursu s-a regăsit pe poziția 7, iar Angela Cutasevici – pe 9. Blocul a obținut 8 mandate de deputat, însă Ion Ceban a renunțat la poziția de parlamentar, astfel în Legislativ a acces Angela Cutasevici.

„Cel mai probabil, doamnele viceprimare Angela Cutasevici și Olga Ursu vor reprezenta atât Primăria municipiului Chișinău, cât și partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Blocul Anternativa, în Parlamentul R. Moldova. Sunt profesioniste de excepție. (…) Eu vă mulțumesc mult pentru dedicație, pentru toate cele care au fost realizate până acum”, a declarat primarul Ion Ceban.

Cele două candidaturi fac parte din Partidul Mișcarea Alternativă Națională. Pruteanu este consilier în Cabinetul primarului, iar Psenițchi ocupă funcția de șefă a Direcției generale Finanțe. Candidatura lui Pruteanu a stârnit nelămuriri printre consilierii PAS. Dumitru Ivanov a solicitat primarului detalii despre portofoliul pe care îl va gestiona ca viceprimar și despre atribuțiile sale actuale în cadrul Cabinetului primarului.

„Am văzut la emisiuni că el (Victor Pruteanu, n. red.) se prezintă ca responsabil de juridică și acum aflăm că responsabil de social, ca să îl propuneți viceprimar responsabil de educație”, a declarat Ivanov. „Soldat universal”, a fost replica Zinaida Popei, cea care conduce ședința de astăzi.

Ceban a precizat că în calitate de viceprimar, Pruteanu va răspunde de educație, sănătate, sport și tineret.