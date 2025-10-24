Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilieră prezidențială în domeniul justiției

Veronica Mihailov-Moraru va ocupa funcția de consilieră prezidențială în domeniul justiției. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 24 octombrie, decretul. Astfel, Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025, anunță Președinția. Aceasta nu se mai regăsi în funcția de ministră a justiției în noul Guvern.

Veronica Mihailov-Moraru este juristă de profesie. Anterior, potrivit unui comunicat, a activat în instituții publice și organizații neguvernamentale, „contribuind la elaborarea și implementarea politicilor de consolidare a statului de drept, măsurilor anticorupție și promovarea protecției drepturilor omului”.

Începând din februarie 2023, Veronica Mihailov-Moraru exercită funcția de ministru al justiției al R. Moldova, după ce anterior a ocupat funcția de secretar de stat în același minister.

„A fost implicată activ în procesul de reformare a justiției, promovând inițiative menite să sporească transparența, eficiența și integritatea sistemului judiciar. Președinția Republicii Moldova subliniază importanța sectorului justiției, în dialogul la nivel înalt și pe tot parcursul negocierilor pentru aderarea la UE”, a scris Președinția.

Sursa: presedinte.md

