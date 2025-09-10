Ursula von der Leyen: UE vrea să ridice un „zid de drone” în fața Rusiei și să sprijine financiar statele de pe flancul de est

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a susținut miercuri, 10 septembrie, un discurs despre starea UE în fața Parlamentului European. În deschidere, Von der Leyen a declarat că vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit și că „o nouă Europă trebuie să apară”, relatează hotnews.ro.

Criticând invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, ea a spus că UE va trebui să devină mai dură pentru a răspunde așteptărilor oamenilor obișnuiți.

„Ei simt cum se schimbă terenul sub picioarele lor. Simt că lucrurile devin din ce în ce mai dificile. Pur și simplu nu putem aștepta să treacă această furtună. Vara aceasta ne-a arătat că nu este timp pentru nostalgie. În acest moment se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială”, a afirmat ea.

Cu referire la războiul din Ucraina, Ursula von der Leyen a propus un „împrumut pentru despăgubiri” pentru a continua finanțarea efortului de război al Ucrainei. Ideea este de a utiliza „soldurile de numerar” asociate cu aproape 200 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei deținute în Europa, fără a atinge activele în sine. Banii vor ajuta Ucraina imediat, dar țara devastată de război va rambursa împrumutul numai după ce Rusia va plăti despăgubirile postbelice, potrivit șefei Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a spus că dorește ca UE să ajute (financiar. n.r.) și țările din flancul de est să apere Europa.

„Flancul estic al Europei asigură siguranța întregii Europe. De aceea trebuie să investim în sprijinirea acestuia prin intermediul Eastern Flank Watch”, a afirmat ea, adăugând că UE ar putea contribui la finanțarea unui așa-numit zid de drone.

Potrivit oficialei, sunt necesare investițiile în supravegherea spațială în timp real, „astfel încât nicio mișcare a forțelor să nu rămână neobservată”.