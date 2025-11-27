VIDEO Urmărire cu final tragic: un bărbat care încerca să fugă de Poliție s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare și a decedat

Un bărbat care era urmărit de un echipaj al Poliției, s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare a transportului public și a decedat. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 27 noiembrie, pe traseul Ohrincea–Cruglic.

Potrivit Poliției, vehiculul fusese observat de un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) în stația din localitatea Ivancea, raionul Orhei. În timpul discuțiilor, polițiștii i-au solicitat șoferului actele și au vrut să efectueze testarea alcoolscopică. Șoferul însă a pornit motorul și a părăsit locul, ignorând indicațiile polițiștilor.

„Pe traseul R-6–G-72, acesta nu a oprit la semnalele agenților și se deplasa cu viteză excesivă. În apropierea satului Cruglic, pe carosabil umed, a pierdut controlul volanului și s-a lovit de stație. Polițiștii au acordat primul ajutor până la sosirea ambulanței, însă medicii au constatat decesul.”, se arată într-un comunicat al Poliției.

Bărbatul avea 33 de ani și era originar din raionul Rîbnița.

Cadavrul acestuia a fost transportat pentru efectuarea expertizei medico-legale, în vederea stabilirii cauzei exacte a morții. Totodată, Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.