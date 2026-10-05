UPDATE Un polițist de frontieră a fost rănit și un autobuz a fost lovit în urma atacurilor rusești din zona PTF Palanca – Maiaki-Udobnoe

Luni, 5 octombrie 2026, în zona punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, a căzut un proiectil, care în urma impactului cu solul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobus de rută care staționa în preajma barierei. Incidentul a avut loc în jurul orei 09:38, informează Poliția de Frontieră.

UPDATE 11:25 Pe canalele de Telegram din Ucraina au apărut primele imagini cu autobusul lovit la PTF Palanca:

Sursa: Telegram/ Сила Громади Sursa: Telegram/ Сила Громади

Știre inițială:

„În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova) – Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată. Potrivit informațiilor preliminare, proiectilul a provocat deteriorări autobusului și cabinei de control, iar un angajat al Poliției de Frontieră este ușor rănit, alte victime nu au fost înregistrate”, comunică Poliția de Frontieră.

Cetățenii sunt îndemnați ca, să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

De asemenea, autoritățile roagă cetățenii să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.