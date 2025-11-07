UPDATE Bărbatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Acesta și-a agresat soția cu fierul de călcat și și-a amenințat fiul cu cuțitul, pentru „a-l educa”

Un bărbat de 41 de ani a fost trimis în judecată pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025, anunță vineri, 7 noiembrie, Procuratura Generală (PG).

UPDATE 16:30 Prin sentința de vineri, 7 noiembrie 2025, bărbatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare.

„Cauza a fost examinată în procedură simplificată, bărbatul recunoscând vina pentru fapta imputată”, anunță PG

Știrea inițială…

Potrivit PG, în seara zilei de 6 septembrie 2025, bărbatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că aceasta i-a interzis să consume alcool. Bărbatul s-a enervat și a aplicat suprafața fierbinte a unui fier de călcat pe brațele și picioarele femeii.

„Femeii i-au fost provocate leziuni corporale medii. Expertiza medico-legală a stabilit că hiperpigmentările reprezintă 8-10% din suprafața corpului victimei. La doar 10 zile distanță, pe 16 septembrie 2025, inculpatul și-a amenințat fiul minor cu un cuțit în preajma unei stații pexco. După incident, minorul, speriat, a fugit de la fața locului, rămânând într-o stare de panică și teamă față de propriul tată”, scrie PG.

Totuși, bărbatul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind condamnat pentru fapte similare de violență.

Conform legii, acțiunile bărbatului sunt calificate conform art. 201¹ alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. c) din Codul penal – violența în familie.

Pentru primul episod infracțional, bărbatul riscă până la 6 ani de închisoare, iar pentru al doliea episod – până la 4 ani de detenție.

Bărbatul și-a recunoscut parțial faptele, declarând că a agresat soția și a amenințat fiul său minor, „însă a încercat să le justifice prin supărarea pe soție și intenția de a-și educa în așa mod fiul”.