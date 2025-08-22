Ungaria este al 8-lea partener comercial al R. Moldova din UE

Ungaria este printre principalii parteneri comerciali ai R. Moldova în cadrul Uniunii Europene. În 2024, volumul comerțului bilateral a fost de 203,4 milioane de dolari, dintre care exporturile moldovenești către Ungaria au atins valoarea de 33,4 milioane de dolari. Comerțul cu Ungaria reprezintă 1,6% din comerțul total al țării, anunță vineri, 22 august, Ministerul Dezvoltării Economie și Digitalizării (MDED).

Astfel, potrivit unui comunicat de la MDED, Ungaria s-a clasat pe locul 13 printre partenerii comerciali ai R. Moldova la nivel mondial și pe locul 8 între statele membre ale Uniunii Europene.

Principalele produse exportate acolo sunt:

Scaune – 13 milioane de dolari;

– 13 milioane de dolari; Transformatoare electrice – 6,8 milioane de dolari;

– 6,8 milioane de dolari; Sucuri de fructe sau de nuci – 3,9 milioane de dolari (+257,9% față de 2023);

– 3,9 milioane de dolari (+257,9% față de 2023); Caise, cireșe, vișine, piersici – 1,4 milioane de dolari (+322,6% față de 2023);

– 1,4 milioane de dolari (+322,6% față de 2023); Struguri – 1,1 milioane de dolari (+234,7% față de 2023).

De asemenea, R. Moldova a mai exportat somiere și articole de pat, damigene și sticle, lăzi și coșuri din lemn, precum și turboreactoare.

Importurile din Ungaria au totalizat 170 milioane de dolari în 2024, în scădere cu 6,2% față de anul 2023. Principalele produse importate sunt: fire și cabluri, medicamente, autoturisme, monitoare și proiectoare și uleiuri din petrol.

Conform datelor Agenției Servicii Publice, în R. Moldova sunt înregistrate 37 de întreprinderi cu capital ungar, investițiile în capitalul social însumând circa 3,2 milioane lei. Prin volumul investițiilor în capitalul social, Ungaria se situează pe locul 56 printre principalii investitori în R. Moldova.