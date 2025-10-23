Un tânăr din Bălți a fost condamnat pentru escrocherie cu carduri bancare. A cauzat un prejudiciu de peste 87 de mii de lei unei victime

Un tânăr a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, anunță joi, 23 octombrie, Procuratura Generală (PG). Acesta făcea parte dintr-un grup organizat, care avea scopul de a induce în eroare a victimele și de a le sustragerea banii.

Potrivit unui comunicat, tânărul a fost ghidat, prin intermediul rețelei de socializare „Telegram”, de un membru al unui grup organizat, creat din persoane încă în curs de identificare de PG, în scopul comiterii mai multor infracțiuni de escrocherie. Grupul dispunea de o schemă bine organizată, fiecare participant având un rol clar în inducerea în eroare a victimelor și sustragerea mijloacelor bănești.

Astfel, pe 25 aprilie 2025, membrii grupului au contactat telefonic o femeie din municipiul Chișinău, prezentându-se drept angajați ai unei instituții bancare. Sub pretextul că asupra contului acesteia s-ar fi încercat efectuarea unor tranzacții nesancționate, aceștia au obținut parola de acces la cardul bancar al victimei.

„La indicația membrilor grupului, tânărul s-a deplasat la un bancomat din municipiul Bălți, de unde a retras 8000 de lei din contul părții vătămate. În aceeași zi, utilizând datele bancare obținute fraudulos, acesta a efectuat operațiuni comerciale ilegale într-un magazin de electronice, procurând trei telefoane mobile de ultimă generație, în valoare totală de 79 296 lei. Prejudiciul total cauzat victimei a fost de 87 296 de lei”, a precizat PG.

Prin sentința, pronunțată de Judecătoria Bălți, tânărul a fost recunoscut vinovat și condamnat la 5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Totodată, instanța a dispus confiscarea specială a bunurilor obținute pe cale frauduloasă și menținerea măsurilor asigurătorii aplicate până la executarea integrală a hotărârii.