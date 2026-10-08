Un sediul Yandex, lovit de drone în primul atac major asupra unui centru de date din Rusia

Dronele au lovit un centru de date deținut de compania rusă Yandex, a anunțat joi cea mai importantă companie de inteligență artificială și tehnologie din țară, acesta fiind primul atac major asupra unui centru de date rus de la începutul războiului cu Ucraina, scrie Reuters.

Atacurile reciproce cu drone între Rusia și Ucraina din acest an s-au extins treptat la toate sectoarele economiei, de la instalații energetice și rafinării la porturi și nave care transportă petrol și cereale, depozite de comerț electronic și, cel mai recent, centre de date.

În ultima lună, Rusia a desfășurat o campanie de atacuri asupra centrelor de date și a infrastructurii de telecomunicații din Ucraina, inclusiv asupra unor ținte din centrul orașului Kiev.

Yandex a declarat că atacul asupra hub-ului său din Sasovo, unul dintre cele cinci mari centre de date ale sale, a provocat un incendiu și a obligat compania să suspende operațiunile la acea locație, care găzduiește zeci de mii de servere. Compania a precizat că se află în proces de restabilire a serviciilor afectate.

Compania, denumită adesea „Google-ul Rusiei”, a precizat că serviciile sale principale destinate consumatorilor nu au fost afectate, dar nu a descris amploarea pagubelor.

Pe site-ul serviciului său Yandex Cloud, compania a informat clienții că există probleme cu alimentarea cu energie electrică a unei „zone” a centrului de date și a recomandat utilizarea altor zone.

Yandex a declarat în 2021 că centrul din Sasovo găzduia două dintre cele trei supercomputere ale sale, construite pe baza cipurilor Nvidia A100, pe care le utilizează pentru antrenarea modelului său de IA de mari dimensiuni, YandexGPT. Yandex a refuzat să precizeze dacă supercomputerele au fost afectate de atac.

Mai multe servicii online din Rusia au semnalat joi probleme tehnice, printre care se numără agregatorul imobiliar Cian, portalul de carte Litmarket, precum și site-urile web ale Căilor Ferate Ruse și ale clubului de fotbal profesionist Spartak Moscova.

O companie de autobuze de stat din regiunea Moscovei a declarat că vânzarea online a biletelor nu este disponibilă în prezent din cauza „închiderii temporare a unui centru de date”.

Serviciul de monitorizare online Detector404 a declarat că a primit 58.268 de reclamații de la utilizatori în ultima zi. Acțiunile Yandex la Bursa din Moscova, unde reprezintă un indicator al sectorului tehnologic rus, au înregistrat o scădere de 3%.

Atacurile anterioare ale Ucrainei asupra Rusiei au dus la penurie de combustibil și cozi la benzinării, la pierderi pentru zeci de mii de întreprinderi mici implicate în comerțul electronic, precum și la o inflație mai ridicată, pe măsură ce creșterea costurilor combustibilului se reflectă în prețurile de consum.

În luna august, președintele rus Vladimir Putin a acordat statului dreptul de a prelua controlul asupra infrastructurii de importanță critică, în cazul în care se consideră că aceasta este insuficient protejată împotriva atacurilor cu drone.

Până în prezent, nu au fost confirmate atacuri majore cu drone ucrainene asupra centrelor de date rusești.

Agenția de știri rusă RBC a relatat joi, citând surse, că unele companii purtau discuții cu guvernul privind dezvoltarea de centre de date în țări considerate „prietenoase” de Moscova.

Unele centre de date ucrainene au fost nevoite să-și suspende activitatea după ce au suferit avarii, în timp ce 100 de mii de gospodării au rămas temporar fără internet în urma unui atac.

Yandex, care a creat primul motor de căutare din Rusia în 1997 și este una dintre puținele companii rusești majore care nu se află sub sancțiuni occidentale, gestionează YandexGPT, unul dintre cele mai importante modele de IA din Rusia, precum și un serviciu de cloud computing și o gamă de alte produse destinate consumatorilor, printre care Yandex Taxi și Yandex Music.

Sberbank, principalul concurent intern al Yandex, care dezvoltă modelul rival GigaChat, afirmă că dezvoltatorii ruși de IA sunt cu șase până la nouă luni în urma omologilor lor americani și chinezi, principalul obstacol fiind dificultățile întâmpinate în importul de cipuri avansate din cauza sancțiunilor.