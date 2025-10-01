Un petrolier aflat sub sancțiuni europene, anchetat de Marina franceză pentru legături cu Rusia

Marina militară a Franței a anunțat că autoritățile investighează o posibilă încălcare a legii comisă de petrolierul Boracay, o navă suspectată că ar face parte din așa-numita „flotă din umbră” utilizată în comerțul cu petrol rusesc, notează agenția britanică de știri Reuters.

Nava figurează pe listele de sancțiuni impuse Rusiei de Regatul Unit și Uniunea Europeană. În acest an, autoritățile estoniene au reținut petrolierul pentru că naviga fără un pavilion național valid. Potrivit datelor MarineTraffic, petrolierul a părăsit portul rusesc Primorsk pe 20 septembrie. A traversat Marea Baltică, a ocolit partea superioară a Danemarcei, a intrat în Marea Nordului și a continuat spre vest prin Canalul Mânecii.

Datele de urmărire a navelor arată că petrolierul, construit în 2007, a fost monitorizat de o navă militară franceză după ce a trecut de extremitatea nord-vestică a Franței. Ulterior, și-a schimbat traiectoria, îndreptându-se spre est, către coasta franceză. În prezent, se află ancorat în apropiere de Saint-Nazaire.

Marina franceză a confirmat că este în desfășurare o anchetă. Procurorul din Brest a declarat pentru Reuters că a fost deschisă o anchetă după ce echipajul nu a reușit să prezinte dovezi privind proveniența vasului și nu a respectat ordinele primite.

Regatul Unit și Uniunea Europeană au impus separat sancțiuni asupra petrolierului în octombrie 2024, respectiv februarie 2025. UE a acuzat nava că este implicată în transportul de țiței și produse petroliere rusești, folosind „practici de navigație neregulate și cu risc ridicat”. La rândul său, guvernul britanic a afirmat că petrolierul a fost „implicat în activități care urmăresc destabilizarea Ucrainei sau care oferă sprijin ori beneficii guvernului rus” prin transportul de petrol sau produse petroliere din Rusia către o țară terță.

Nava, care și-a schimbat numele în Boracay – sau Pushpa, potrivit unor baze de date maritime – în decembrie 2024, purta anterior denumirea Kiwala. Deși navele pot schimba numele de-a lungul timpului, ele păstrează același număr de identificare IMO pe întreaga durată a vieții lor.