Un lot de carne separată mecanic de pui a fost depistat de ANSA cu Salmonella

Un lot de 2305 kg de carne separată mecanic de pui provenit din import a fost plasat sub restricție, după ce analizele de laborator, prelevate de Postul de inspecție la frontiera Leușeni, au confirmat prezența bacteriei Salmonella, anunță marți, 2 decembrie, Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Potrivit ANSA, întregul lot a fost pus sub restricție oficială, direct la depozitul importatorului.

Ulterior, conform procedurilor legale, lotul de carne contaminată va fi tratat ca subprodus de origine animală nedestinat consumului uman, în condiții de siguranță, sub supravegherea ANSA.

„Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reiterează angajamentul său de a monitoriza strict toate produsele alimentare importate și îndeamnă consumatorii să achiziționeze carne și produse din carne exclusiv din locuri autorizate, care respectă normele de siguranță alimentară.”

Potrivit Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, carnea separată mecanic de pui nu poate fi admisă în industria alimentară dacă nu corespunde criteriilor de siguranță a produselor alimentare.