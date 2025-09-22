Un columbian, condamnat la 6 ani de închisoare în România pentru acțiuni de sabotaj la solicitarea unui cetățean rus

Înalta Curte de Casație și Justiție din România a decis luni, 22 septembrie, definitiv, condamnarea la 6 ani de închisoare a unui cetățean columbian. Instanța a respins apelul columbianului la hotărârea Curții de Apel București, pronunțată în urmă cu câteva luni, transmite Biziday.

Instanța Supremă „respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Murillo Diosa Luis Alfonso împotriva sentinței penale nr. 85 din 04 iunie 2025 a Curţii de Apel București– Secţia a II a penală. Obligă inculpatul apelant la plata sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare în favoarea statului. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 1044 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul interpretului de limba spaniolă se suportă din fondurile Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie. Definitivă”.

Sursa foto: Biziday

În decembrie, organele de drept din România au anunțat că au prins cetățeanul columbian care, în luna iulie 2024, la instigarea unui cetățean străin rezident în Federația Rusă, a „desfășurat o activitate de documentare pentru punerea în aplicarea a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective în România, cu importanţă deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională”.

În același interval, inculpatul a efectuat recunoașteri în teren ale obiectivelor pe care intenţiona să le distrugă în modalitățile menționate, potrivit sursei citate.