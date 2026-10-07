Un cetățean ucrainean, aflat în căutare internațională, reținut în R. Moldova, a fost extrădat în Ucraina

Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 67 de ani, aflat în căutare internațională de către autoritățile de drept din Ucraina, a fost extrădat autorităților statului solicitant, prin procedură simplificată, anunță miercuri, 7 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Bărbatul a fost reținut pe teritoriul R. Moldova în luna august, în baza solicitării autorităților ucrainene, fiind suspectat că, în februarie 2024, ar fi organizat trecerea ilegală a frontierei de stat pentru trei cetățeni ai Ucrainei.

Pentru fapta imputată, legislația statului solicitant prevede o pedeapsă de până la 9 ani de închisoare.

Ulterior reținerii, instanța de judecată a dispus aplicarea arestului preventiv, iar ulterior măsura a fost înlocuită cu arest la domiciliu pe teritoriul raionului Ocnița, în vederea extrădării. În această perioadă, bărbatul a fost monitorizat prin sistemul de supraveghere GPS.

Pe 7 octombrie, în urma cooperării dintre angajații Inspectoratului de Poliție Ocnița, Direcției cooperare polițienească internațională a IGP și autoritățile competente din Ucraina, bărbatul a fost extrădat prin punctul de trecere a frontierei de stat „Otaci-Moghilev-Podolsk” și preluat de autoritățile statului solicitant.