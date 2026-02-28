Un cetățean ucrainean a fost reținut de Poliția de Frontieră pentru trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în R. Moldova

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tudora-1 au depistat și documentat o trecere ilegală a frontierei de stat din Ucraina în R. Moldova, utilizând sistemele moderne de monitorizare și intervenție, anunță Poliția de Frontieră pe 28 februarie.

Cazul a fost depistat în zona de responsabilitate a SPF Tudora-1, la aproximativ 1000 de metri de la linia frontierei de stat, pe direcția Maiaki (Ucraina) – Palanca (Republica Moldova).

„Sistemele de supraveghere cu suportul cărora este asigurată monitorizarea continuă a frontierei și transmit în timp real alerte privind activități suspecte, au semnalat prezența unei persoane în zona de frontieră. În baza informațiilor generate, polițiștii de frontieră au intervenit operativ și au reținut un cetățean ucrainean în vârstă de 31 de ani”, comunică Poliția de Frontieră.

Potrivit declarațiilor acestuia, bărbatul se deplasa cu un autocar pe traseul tranzit Odesa-Reni, iar în apropierea satului Palanca a ieșit și a continuat deplasarea pe jos, traversând ilegal frontiera de stat.

În procesul documentării, persoana a solicitat azil pe teritoriul R. Moldova. Procedurile legale au fost inițiate conform competențelor autorităților.