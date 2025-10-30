Un bărbat care și-a ucis unchiul cu deosebită cruzime a fost condamnat la 15 ani de închisoare
Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, anunță joi, 30 octombrie, Procuratura Generală (PG).
Potrivit învinuirii înaintate, în iulie 2023, bărbatul, aflându-se la domiciliul său din raionul Cantemir, împreună cu unchiul său, după consum de băuturi alcoolice, a intrat într-un conflict spontan cu acesta.
„Inculpatul a început să îi aplice lovituri cu un scaun până nu l-a lăsat fără suflare. În cadrul audierilor, bărbatul a negat că și-ar fi omorât ruda”, a precizat PG.
PG menționează că sentința poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Cahul.
„Procuratura atrage atenția asupra pericolului consumului excesiv de alcool, care poate favoriza decizii impulsive și fapte grave. Vă îndemnăm să consumați alcool responsabil, protejând astfel siguranța familiei și a comunității.”