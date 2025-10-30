Un bărbat care și-a ucis unchiul cu deosebită cruzime a fost condamnat la 15 ani de închisoare

Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, anunță joi, 30 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit învinuirii înaintate, în iulie 2023, bărbatul, aflându-se la domiciliul său din raionul Cantemir, împreună cu unchiul său, după consum de băuturi alcoolice, a intrat într-un conflict spontan cu acesta.

„Inculpatul a început să îi aplice lovituri cu un scaun până nu l-a lăsat fără suflare. În cadrul audierilor, bărbatul a negat că și-ar fi omorât ruda”, a precizat PG.

PG menționează că sentința poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Cahul.