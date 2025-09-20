Un autobuz de pasageri înmatriculat în R. Moldova a fost implicat într-un accident pe autostrada Kiev-Odesa

Accidentul în care a fost implicat un autobuz înmatriculat în R. Moldova a avut loc lângă Odesa în noaptea de 19 septembrie, potrivit presei locale din Ucraina. Nu au existat victime.

Nu se știe exact cum s-a produs accidentul sau cine a fost vinovat.

„Autobuzul care transporta pelerini evrei hasidici a fost implicat într-un accident pe autostrada Kiev-Odesa. Poliția a clarificat că accidentul a avut loc aseară. Nu au existat răniți; autobuzul a suferit doar daune mecanice”, se arată în comunicat.

Ministerul Afacerilor Externe confirmă, prin intermediul Consulatului General al R. Moldova la Odesa, că autocarul implicat în accidentul rutier de pe autostrada Odesa–Kiev era înmatriculat în R. Moldova, scrie Realitatea. MAE precizează că doar șoferul vehiculului este cetățean moldovean și că niciuna dintre persoanele aflate la bord nu a avut de suferit.