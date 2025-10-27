Ucraina este „pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie premierul polonez Donald Tusk după o convorbire cu Zelenski

Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă „doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, transmite G4Media.

Premierul de la Varşovia precizează că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o pe 23 octombrie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cei doi lideri au discutat la telefon despre războiul din Ucraina şi ameninţarea tot mai mare a Rusiei la adresa întregii Europe de Vest.

Donald Tusk reiterează susţinerea de nezdruncinat a Kievului de către Polonia.

„N-am nicio îndoială asupra faptului că Ucraina va supravieţui ca stat independent. Cea mai importantă problemă este câte victime trebuie să mai suportăm”, a declarat aceasta.

Premierul polonez a dezvăluit că în pofida apelurilor Statelor Unite şi administraţiei Trump la deschiderea unor negocieri de pace, Volodimir Zelenski rămâne hotărât să continue războiul.

„Preşedintele Zelenski mi-a spus că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este pregătită să de bază încă doi, trei ani”, dă asigurări Donald Tusk.

Tusk subliniază că Rusia a avut întotdeauna „un avantaj fundamental împotriva Occidentului: voinţa de a continua războiul”.