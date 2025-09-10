TV8 Soldați ruși, captivi în Ucraina: „Putin ar putea oricând să invadeze R. Moldova doar pentru că a făcut parte din URSS”

Recunosc că trăiesc sub influența propagandei Kremlinului și cred că Vladimir Putin ar putea oricând să invadeze R. Moldova „doar pentru că a făcut parte din URSS” și nu consideră că Rusia face rău. Este vorba despre mai mulți soldați ruși care trăiesc în captivitate în Ucraina, printre aceștia sunt și cetățeni născuți în R. Moldova. Aceștia au făcut mai multe mărturii în reportajul „Prizonierii minții” de la TV8, realizat de jurnaliștii Viorica Tătaru și Andrei Captarenco.



Soldații ruși par convinși că intenția lui Putin de a ataca țara vecină „a fost una bună”:



„Despre Putin, nu consider că e un criminal sigur, el a vrut mai bine, dar a ieșit ca întotdeauna, poate nu a abordat problema din unghiul potrivit”.

Deși sunt confruntați cu atrocitățile comise de propria armată, mulți dintre ei afirmă că „altcineva gândește pentru ei”, asemenea unor roboți cu memoria și emoțiile amorțite.

„- Cum vezi faptul că toată lumea civilizată numește Rusia drept stat terorist? – Nu știu, nu am auzit asta. Să vorbească dacă vor. – Dar tu cum gândești? – Eu nu gândesc, are cine să gândească pentru noi”.

„Mă simt cetățean al Uniunii Sovietice”, „Am pariat și am spus că merg chiar a doua zi să mă înrolez ca să lupt și eu”, „Conform televiziunii, au vrut să curețe de terorism și de nazism”, sunt declarațiile soldaților ruși care au luptat pe front.

Intervievații afirmă că nu au împușcat în nici un om pe front, ci au stat în buncăr în timpul atacului. Totuși, ei consideră că Rusia nu face rău: