Turnul clopotniței din Vadul Rașcov, restaurat cu sprijinul Uniunii Europene

Turnul clopotniței din Vadul Rașcov, monument de arhitectură datând din secolul al XVII-lea, a fost inaugurat după încheierea lucrărilor de conservare și restaurare. Lucrările, în valoare de aproximativ 140 480 de euro, au fost realizate cu sprijinul financiar al UE, prin programul „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Lucrările au urmărit protejarea zidăriei istorice din piatră, afectată de trecerea timpului și de intemperii. A fost amenajată o structură de protecție, concepută pentru stabilizarea și conservarea zidăriei, iar acoperișul istoric a fost reconstruit cu învelitoare tradițională din șindrilă.

„Patrimoniul cultural este mai mult decât o amintire a trecutului nostru. Este, de asemenea, o punte între oameni și comunități. Aici, pe malurile Nistrului, acest lucru are o semnificație aparte. Timp de secole, comunitățile de pe ambele maluri au împărtășit o istorie comună, tradiții și legături culturale. Prin restaurarea Turnului clopotniței din Vadul Rașcov, nu doar păstrăm pentru generațiile viitoare o parte importantă a patrimoniului Republicii Moldova. Creăm, totodată, oportunități pentru ca oamenii să se reconecteze, să coopereze și să construiască încredere. Acesta este unul dintre obiectivele centrale ale programului Uniunii Europene Măsuri de Promovare a Încrederii”, a declarat Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.

Pe parcursul restaurării, Turnul clopotniței din Vadul Rașcov a fost și obiect de studiu pentru tinerii care au ales pentru prima dată și profesia de restaurator.

Studenții au avut parte de o incursiune în istoria regiunii, înțelegând contextul cultural, dar și descrierea proceselor și tehnicilor de restaurare specifice acestui obiectiv de patrimoniu cultural. Specializarea de restaurator constructor a lipsit până acum din oferta educațională a Centrului de Excelență în Construcții. Calificarea a ajuns în portofoliul instituției de învățământ din anul 2025.

„Pentru noi, conservarea patrimoniului nu înseamnă doar restaurarea clădirilor. Înseamnă păstrarea a ceea ce comunitățile prețuiesc și crearea de oportunități pentru dezvoltarea locală prin educație, turism și cooperare. Prin îmbinarea conservării cu dezvoltarea competențelor și implicarea comunității, patrimoniul cultural poate contribui la dezvoltarea durabilă și la consolidarea încrederii. Suntem recunoscători pentru parteneriatul și sprijinul Uniunii Europene, care ajută siturile de patrimoniu să devină o sursă de oportunități, legături și mândrie pentru comunitățile locale”, a afirmat Seher Ariner, Reprezentantă rezidentă adjunctă PNUD în R. Moldova.

Construit de meșteri anonimi din calcar local, turnul face parte din ansamblul vechiului cimitir din Vadul Rașcov. De-a lungul timpului, acesta a îndeplinit atât rolul de clopotniță, cât și pe cel de poartă de acces în cimitir. Planul pătrat, construcția masivă, cele patru deschideri arcuite ale nivelului superior și scara încorporată în zidul nordic îi conferă o identitate arhitecturală distinctă.

Monumentul păstrează și o legătură cu istoria localității, aflată în apropierea unui vechi punct de trecere a Nistrului și a rutelor comerciale dintre Podolia și Moldova.