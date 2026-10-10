Reprezentanți oficiali din SUA, Ucraina și Europa au discutat despre încetarea războiului declanșat de Rusia în cadrul unei întâlniri la Miami

Oficiali americani, ucraineni și europeni s-au întâlnit la Miami pe 9 octombrie pentru a discuta eforturile de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei înainte de iarnă, în aceeași zi în care Washingtonul a luat măsuri pentru a relaxa restricțiile asupra exporturilor de motorină rusească, conform Kyiv Independent.

Discuțiile au fost descrise de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, ca fiind „constructive” și au acoperit pregătirile pentru iarnă, inclusiv protejarea infrastructurii energetice a Ucrainei și menținerea exporturilor de cereale, precum și garanțiile de securitate și acordurile pe termen lung menite să prevină conflictele viitoare. Se pare că au fost abordate și subiectele reconstrucției postbelice a Ucrainei, redresării economice și potențialei aderări la Uniunea Europeană.

Pe lângă Statele Unite, au participat reprezentanți ai grupului E3 format din Franța, Germania și Regatul Unit, Comisia Europeană, Ucraina și NATO.

Delegația Ucrainei i-a inclus pe șeful Biroului Prezidențial, Kyrylo Budanov, șeful Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov, consilierul prezidențial Sergiy Kyslytsia și parlamentarul Davyd Arakhamia, o echipă de negociatori care a călătorit în SUA și a participat la astfel de discuții în trecut.

Zelenski a declarat pe 8 octombrie că negocierile ar trebui să dureze două zile, 9-10 octombrie, și că anticipează o ședință informativă din partea delegației la întoarcerea acesteia la Kiev, luni, 12 octombrie.

Într-o postare pe X, Witkoff a spus că discuțiile au ajutat la identificarea domeniilor care necesită analiză suplimentară înainte de următoarea relație a Washingtonului cu Rusia, dar nu a anunțat acorduri concrete. Declarația sa nu a indicat dacă vor avea loc alte întâlniri pe 10 octombrie.

Întâlnirea a coincis cu anunțul președintelui american Donald Trump că Rusia va furniza milioane de tone de motorină Statelor Unite și piețelor globale, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin.