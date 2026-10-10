Turcia interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani

Guvernul Turciei a interzis oficial sâmbătă, 10 octombrie, accesul copiilor sub 15 ani la platformele de socializare. Legea a fost publicată în urma adoptării proiectului de lege de către Parlamentul Turciei în aprilie anul trecut. Interdicția va intra în vigoare la 1 noiembrie, potrivit POLITICO.

Platformele de socializare vor trebui să „ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei”, pentru a implementa noile reguli, se arată în lege. Sistemul de verificare a vârstei ar funcționa cu un „token” emis de guvern, conform articolului 7 din lege.

Legea include, de asemenea, prevederi pentru minorii peste 15 ani, precizând că platformele nu le pot oferi servicii care ar putea avea „un efect de dependență”.

Turcia a implementat adesea restricții dure asupra serviciilor de socializare, interzicând frecvent conturile individuale de la instituțiile media sau activiști și, uneori, interzicând accesul la platforme întregi. Ankara a interzis Instagram timp de o săptămână în 2024, pe fondul acuzațiilor că platforma deținută de Meta a cenzurat utilizatorii îndurerați pentru liderul Hamas, Ismail Haniyeh.

Săptămâna trecută, Turcia a blocat un site de știri și conturile sale de socializare pentru ceea ce o instanță a considerat „propagandă LGBT”, stârnind indignarea grupurilor pentru drepturile omului și libertatea presei.

Un raport din 2025 al grupului de experți Freedom House, cu sediul în SUA, a descris internetul din Turcia ca fiind „neliber”.

Turcia se alătură unui grup tot mai mare de state, inclusiv Australia și Indonezia, care introduc sau explorează restricții de vârstă mai stricte privind accesul la rețelele sociale.

În septembrie, Uniunea Europeană a prezentat o propunere legală pentru a restricționa accesul copiilor la rețelele sociale și la platformele de partajare video până la vârsta de 15 ani, după luni de presiuni intense din partea liderilor UE pe această temă.

Austria, Danemarca, Franța, Grecia și Spania promovează toate legi naționale pentru a restricționa accesul copiilor la rețelele sociale. De asemenea, se așteaptă ca Regatul Unit să introducă o interdicție anul viitor. Canada a prezentat, de asemenea, un proiect de lege pentru a restricționa accesul copiilor sub 16 ani la platformele de socializare.