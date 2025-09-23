Trump spune că țările membre ONU „se îndreaptă spre iad” din cauza politicii frontierelor deschise

Președintele Donald Trump a avertizat că Europa se află într-o criză din cauza afluxului de imigranți ilegali și a avertizat că țările membre ale ONU „se îndreaptă spre iad” în „experimentul eșuat al frontierelor deschise”, transmite Fox News.

„Europa se află într-o situație gravă”, a declarat Trump în discursul său din cadrul dezbaterii Adunării Generale a Națiunilor Unite de marți, 23 septembrie.

„Au fost invadați de o forță de imigranți ilegali cum nimeni nu a mai văzut până acum. Imigranții ilegali se revarsă în Europa. Nimeni nu a mai văzut așa ceva. Și nimeni nu face nimic pentru a schimba situația, pentru a-i alunga. Nu este sustenabil. Și pentru că aleg să fie corecți din punct de vedere politic, nu fac absolut nimic în această privință”, a menționat președintele SUA.

Sursa citată scrie că administrația de la Washington a adoptat o poziție dură împotriva imigranților ilegali pentru a promova agenda lui Trump privind deportarea în masă.

„ONU ar trebui să oprească invaziile, nu să le creeze și să le finanțeze. În Statele Unite, respingem ideea că unui număr mare de persoane din țări străine li se poate permite să călătorească jumătate din glob, să calce în picioare granițele noastre, să ne încalce suveranitatea, să comită crime fără milă și să epuizeze sistemul nostru de protecție socială. Am reafirmat că America aparține poporului american și încurajez toate țările să ia atitudine în apărarea cetățenilor lor”, a precizat președintele SUA.