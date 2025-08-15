Trump și Lukașenko, convorbire la telefon: SUA și Belarus plănuiesc eliberarea a încă 1300 de deținuți politici

Președintele american Donald Trump a avut o discuție telefonică cu liderul de la Minsk, Alexandr Lukașenko. Șeful statului american a anunțat despre acesta fapt pe rețeaua sa de socializare Truth Social, numind convorbirea „minunată”.

„Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Scopul convorbirii a fost să îi mulțumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri. Discutăm, de asemenea, despre eliberarea a încă 1 300 de prizonieri. Discuția noastră a fost foarte bună. Am abordat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska”, a scris Trump.

Președintele american a subliniat că așteaptă cu nerăbdare să îl întâlnească pe Lukașenko în viitor. „Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a conchis el.

Postarea a fost făcută la doar câteva ore înainte de întrevederea lui Trump cu Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska, pe 15 august, la ora locală 11:00 (ora R. Moldova 22:00). Cei doi șefi de stat urmează să abordeze problema războiului din Ucraina, declanșat pe scară largă la 24 februarie 2022.