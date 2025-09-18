Trump recunoaște că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean și se declară dezamăgit de Putin

Președintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit, relatează agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres.

„Mă onorează mult să vă spun că am soluționat șapte războaie, șapte războaie de nerezolvat, războaie care nu se puteau negocia și nici soluționa”, a susținut Trump, fără a preciza la ce războaie se referă, vorbind la o conferință de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, la finalul vizitei sale de stat în Regatul Unit.

Conflictul din Ucraina este cel „pe care-l credeam cel mai ușor de soluționat, ținând cont de relațiile mele cu Putin, dar el m-a dezamăgit. Realmente m-a dezamăgit”, a continuat Trump.

Întrebat de un jurnalist de ce este dezamăgit de președintele rus, Trump a răspuns că acesta „ucide mulți oameni” în războiul din Ucraina, deși acolo „mor mai mulți soldați ruși decât ucraineni”.

De partea sa, premierul Starmer a cerut „accentuarea presiunii” asupra lui Putin, sperând că în acest mod, prin noi sancțiuni împotriva Rusiei și creșterea ajutorului militar pentru Ucraina, președintele rus va opri războiul și își va retrage trupele din această țară.

Trump a considerat la rândul său că o scădere a prețului petrolului pe piața internațională ar forța Rusia să înceteze războiul, întrucât nu și-ar mai putea finanța armata.

„Este foarte simplu: dacă prețul petrolului scade, Putin se va retrage. Nu va avea altă opțiune”, crede președintele american.

El le-a cerut duminică țărilor europene să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și de asemenea și-a reiterat solicitarea anterioară adresată acestor țări de a înceta complet cumpărarea de petrol rusesc, ca măsură de presiune contra Moscovei.

Mai mult, Trump le-a transmis statelor membre în NATO o scrisoare prin care le avertizează că Statele Unite nu vor impune Rusiei noi sancțiuni atât timp cât unele dintre aceste state continuă să cumpere petrol rusesc.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după un summit avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni sunt preocupați de garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, iar aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.