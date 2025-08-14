Trump îi va oferi lui Putin minerale rare din teritoriile ucrainene ocupate în prezent de Rusia în schimbul păcii, potrivit The Telegraph

Președintele SUA, Donald Trump, va ajunge vineri, 15 august, la întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, „înarmat” cu o serie de oportunități de a câștiga bani pentru Putin, pentru a-l stimula să pună capăt războiului din Ucraina, scrie The Telegraph. Printre acestea se numără deschiderea resurselor naturale ale Alaskăi către Moscova și ridicarea unor sancțiuni americane asupra industriei aviatice rusești. Propunerile mai includ acordarea accesului lui Putin la mineralele rare din teritoriile ucrainene ocupate în prezent de Rusia.

Se estimează că Ucraina deține 10% din rezervele mondiale de litiu, utilizat în producția de baterii. Două dintre cele mai mari zăcăminte de litiu se află în zone controlate de Rusia, iar Putin și-a revendicat dreptul asupra mineralelor valoroase găsite în regiunile ocupate de forțele sale.

„Există o serie de stimulente, printre care s-ar putea număra și un potențial acord privind mineralele/pământurile rare”, a declarat pentru The Telegraph o sursă familiarizată cu propunerile.

În luna mai, SUA au semnat un acord privind mineralele rare cu Kievul, permițându-i să exploateze resursele naturale abundente ale Ucrainei. Washingtonul va trebui să înființeze noi operațiuni miniere, care ar putea fi accelerate prin cooperarea cu Rusia.

Politica „America First” a președintelui l-a determinat să încheie mai multe acorduri privind mineralele de la revenirea sa la Casa Albă, în special cu Ucraina și Kazahstan.

Foto: Deepstate Map

Alte stimulente includ ridicarea interdicțiilor de export pentru piese și echipamente necesare întreținerii avioanelor rusești, multe dintre acestea fiind în stare de degradare avansată.

Țările occidentale au restricționat accesul Moscovei la piese de schimb esențiale și alte echipamente de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, forțând companiile aeriene și armata să demonteze avioane vechi pentru a obține piese de schimb.

Trump ia în considerare, de asemenea, posibilitatea de a oferi Rusiei oportunități de exploatare a resurselor naturale valoroase din strâmtoarea care o separă de SUA. Se estimează că Alaska, separată de Rusia de doar trei mile ale Strâmtorii Bering, deține rezerve semnificative de petrol și gaze neexplorate, inclusiv 13% din rezervele mondiale de petrol.

Surse din cadrul guvernului britanic au declarat pentru The Telegraph că astfel de stimulente ar putea fi acceptabile pentru Europa, atâta timp cât nu sunt percepute ca o recompensă pentru Rusia.

„Ideea este că trebuie prezentate în concordanță cu opinia publică în această privință, nu pot fi percepute ca o recompensă pentru Putin”, a declarat una dintre surse.

În cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 13 august, Trump a declarat că Putin va avea de suportat „consecințe grave” dacă nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii de vineri.