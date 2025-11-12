Trei persoane și-au pierdut viața în urma unui accident rutier produs între localitățile Lozova și Micleușeni

Poliția din Strășeni a fost sesizată, pe 12 noiembrie, despre producerea unui grav accident rutier la ieșirea din satul Lozova, pe traseul R-25, între localitățile Lozova și Micleușeni. Potrivit Poliției, trei persoane au decedat în urma impactului.

La fața locului, preliminar polițiștii au stabilit că un bărbat de 65 de ani, conducând cu viteză excesivă un automobil marca Mitsubishi, a pierdut controlul mașinii, ieșind pe contrasens și tamponând frontal un alt automobil marca Suzuki, condus de o femeie de 58 de ani.

„În urma impactului, șoferul și doi pasageri din Mitsubishi, cu vârste de 35 și 36 de ani, au decedat pe loc”, spun oamenii legii.

Conducătoarea autoturismului Suzuki a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii investighează toate circumstanțele producerii accidentului.