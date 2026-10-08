„Trebuie să ne apărăm țara” sau „pregătesc țara de război”: noua structură a Armatei, votată în ședință secretă

Proiectul privind structura generală și efectivul Armatei Naționale, care conține informații clasificate drept secret de stat, a fost votat. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a specificat că au votat „pro” deputații fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ai formațiunii „Partidul Nostru” și unii deputați neafiliați.

În cadrul unor declarații pentru presă, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a specificat că proiectul examinat de Parlament cu ușile închise prevede majorarea efectivului Armatei Naționale, iar reorganizarea va ține cont de amenințările actuale și de obiectivele stabilite până în 2035. Totuși, Grosu a refuzat să spună dacă proiectul a inclus și majorarea efectivului, dar a precizat că schimbările nu îi vor fi viza pe cetățenii.

„Dacă anterior efectivul scriptic al Armatei număra peste 9 mii de efectiv, în timp a fost redus – până la 6 500 de personal și 2 000 de angajați civili. (…) Armata R. Moldova ar trebui să fie într-un număr mai mare. Și tot astăzi va fi discutat și cel fel de structură trebuie să fie Armata, reieșind din pericolele și amenințările curente care sunt actualmente în direcția R. Moldova”, a comunicat Nosatîi.

Acesta a fost întrebat dacă una dintre prevederi va fi majorarea efectivului Armatei Naționale, ministrul a răspuns: „Da, definitiv. Haideți să fie aprobată această hotărâre și, respectiv, partea publică va fi adusă la cunoștința cetățenilor”.

Președinta Maia Sandu a declarat că acest document va fi examinat în secret „pentru că nu vrem ca alte țări, mai ales cele care sunt ostile Republicii Moldova, să cunoască toate aceste lucruri”.

„Este o procedură firească. Un document secret trebuie să respecte niște proceduri. De ce documentul e secret? Pentru că nu vrem ca alte țări, mai ales cele care sunt ostile R. Moldova, să cunoască toate aceste lucruri. Deputații sunt în drept, dar deputații sunt obligați prin lege să respecte secretul. De asta, președintele Parlamentului a atenționat ca toată lumea să fie conștientă de această responsabilitate și să respecte legea. Nu este nimic special, deosebit sau ceva ce ar trebui să ne îngrijoreze”, a declarat șefa statului.

După ședință, deputații nu au putut oferi detalii despre proiect în urma semnării unui act de confidențialitate, dar opoziția a criticat caracterul închis al ședinței. Deputatul socialist Pavel Voicu a calificat aprobarea efectivului de militari drept „o pregătire pentru război”. În replică, deputatul PAS Dinu Plîngău i-a îndemnat pe deputați să fie responsabili în declarațiile publice.

„Această modificare a structurii organizatorice și a efectivului Armatei Naționale ține cont de situația regională de securitate, de riscurile și amenințările în adresa R. Moldova. Personal consider că aceste modificări eram datori să le operăm încă în 2022 – 2023. Având în vedere schimbările de securitate din regiune, urmează să fie operate schimbări de ordin calitativ în componența Armatei Naționale care să răspundă riscurilor moderne de securitate”, a declarat jurnaliștilor deputatul PAS Mihail Druță.

Renato Usatîi, deputatul „Partidul Nostru”, afirmă că a votat pentru modernizarea Armatei Naționale, însă nu înțelege de ce discuțiile au fost secretizate.

„Nu s-a discutat ceva ce nu ar trebui să cunoască cetățenii și mass-media, mai ales că secretizarea a constat ca să nu fie scurgeri de informații, serios? O jumătate de deputați umblă odată pe săptămâna la Moscova, a doua jumătate umblă în Occident, care e sensul acestei secretizări? Mie mi se pare că cei de la Ministerul Apărării au vrut să arate că au elaborat un plan, care e doamne ferește ce secret. Este vorba de modernizarea bine venită statului R. Moldova”, a precizat Usatîi, menționând că nu există motive de îngrijorare pentru cetățeni.

Deputatul Partidului Socialiștilor, Pavel Voicu, susține că „ambițiile depășesc cu mult bugetul R. Moldova”.

„Când a venit la guvernare, PAS a spus cetățenilor că dacă ei vor avea președinția și vor controla Parlamentul în Republica Moldova nu va fi război. Iată că ei pregătesc țara de război, iar prin această ședință de astăzi au făcut în așa fel ca deputații să nu mai poată vorbi nimic pe această temă. Practic nu am auzit niciun secret. Este un absurd, deoarece pui căruța în fața cailor. Susținere financiară noi nu avem, însă ambițiile depășesc cu mult bugetul R. Moldova și nu este clar de unde vom găsi aceste mijloace”, a afirmat Voicu.

Deputatul PAS Dinu Plîngău i-a îndemnat pe deputați să fie responsabili în declarațiile publice.

„Alți colegi deputați trebuie să fie foarte responsabili atunci când emit asemenea declarații în spațiul public. Să se gândească la țară, la populație și să nu facă mai mult rău prin pozițiile lor oferite presei”, a spus Plîngău.

Potrivit NewsMaker, Igor Grosu a spus că, în cadrul ședinței, s-a votat noua structură a forțelor armate. Întrebat dacă cetățenii vor fi vizați de aceste schimbări, Grosu a răspuns: „Nu. E vorba de adaptarea structurii forțelor armate ale R. Moldova la realitățile care sunt. Va contribui la o mai bună apărare a securității statului”.

Potrivit lui Grosu, s-a discutat și despre modernizarea armatei cu echipamente. „E un răspuns la toate transformările pe care le avem, în special în contextul actual regional. Adaptare la noile realități”.

Solicitat să comenteze declarațiile precum că prin măsurile discutate la ședință PAS ar pregăti țara pentru război, Grosu a răspuns: „Probabil niște minți un pic afectate. (…) Noi suntem cei care suntem obligați să ne apărăm țara”.

În seara zilei de 7 octombrie, Grosu a anunțat că ședința de pe 8 octombrie va avea caracter închis, „deoarece documentul care urmează să fie examinat conține informații clasificate drept secret de stat și urmează regimul Legii cu privire la secretul de stat”. Astfel, „deputații vor avea acces în baza legitimațiilor, dar nu vor putea avea asupra lor niciun dispozitiv electronic – telefoane, laptopuri sau ceasuri”.

În ultimele săptămâni, au fost înregistrate mai multe survolări neautorizate ale R. Moldova, pe fondul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Cel mai recent incident a fost raportat miercuri seara, 7 octombrie. Ministerul Apărării a anunțat că, la ora 20:04, un aparat de zbor neautorizat a pătruns în spațiul aerian al R. Moldova în zona localității Pervomaisc, iar un minut mai târziu a ieșit din țară în direcția localității Limanske din regiunea Odesa.