Deputații, fără telefoane, laptopuri și ceasuri la ședința de joi. Cu ușile închise, Parlamentul va examina structura și efectivul Armatei Naționale

Fără telefoane, laptopuri și chiar ceasuri – așa vor intra deputații la ședința plenară de joi, 8 octombrie. Cu ușile închise, aceștia vor examina proiectul privind structura generală și efectivul Armatei Naționale, care conține informații clasificate drept secret de stat.

Anunțul a fost făcut miercuri seara, 7 octombrie, de președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Potrivit lui Grosu, proiectul este examinat „în contextul eforturilor de modernizare și consolidare a capacităților de apărare ale Republicii Moldova”, iar situația din regiune ar impune accelerarea acestora.

Ședința va avea caracter închis, „deoarece documentul care urmează să fie examinat conține informații clasificate drept secret de stat și urmează regimul Legii cu privire la secretul de stat”.

Președintele Parlamentului mai accentuează că la ședință vor putea participa doar deputații și „un număr foarte restrâns” de angajați ai Secretariatului Parlamentului.

Astfel, „deputații vor avea acces în baza legitimațiilor, dar nu vor putea avea asupra lor niciun dispozitiv electronic – telefoane, laptopuri sau ceasuri”.

„Facem apel la deputați să dea dovadă de responsabilitate și respect pentru Armata Națională și pentru eforturile depuse de aceasta pentru a proteja pacea și liniștea în Republica Moldova”, a conchis Grosu.

Șeful Legislativului nu a oferit în mesajul său detalii despre modificările concrete privind structura sau efectivul Armatei Naționale care ar urma să fie aprobate.

În ultimele săptămâni, au fost înregistrate mai multe survolări neautorizate ale spațiului aerian al R. Moldova, pe fundalul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Cel mai recent incident a fost raportat chiar miercuri seara, 7 octombrie. Ministerul Apărării a anunțat că, la ora 20:04, un aparat de zbor neautorizat a pătruns în spațiul aerian al R. Moldova în zona localității Pervomaisc, iar un minut mai târziu a ieșit din țară în direcția localității Limanske din regiunea Odesa.

Pe 3 octombrie, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat șase zboruri neautorizate. Cinci aparate de zbor fără pilot au survolat țara într-un interval de aproximativ 15 minute, iar trei rachete și două drone au ajuns la sol, potrivit Ministerului Apărării.