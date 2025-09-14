Traian Băsescu, mesaj pentru românii din R. Moldova: „Pe 28 septembrie, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a venit cu un mesaj în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, din R. Moldova. Acesta a scris că „Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, accentuând că securitatea României va fi influențată de votul celor din diaspora.

Pe 14 septembrie, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a venit cu un mesaj pe Facebook în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din R. Moldova, îndemnând diaspora să meargă la vot.

„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În R. Moldova „bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt „cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora. Peste un million de cetăţeni ai R. Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română. Pe 28 septembrie, viitorul R. Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei. Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a R. Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României”, a scris Traian Băsescu în mesajul de pe Facebook.

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, la jumătatea lunii august sunt înregistrate prealabil aproape 15 mii de persoane care vor vota în afara țării, iar aproape 2000 de cetățeni au optat pentru votul prin corespondență. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, înregistrarea s-a închis pe 14 august 2025 la ora 23:59:59 (ora Moldovei).