Traficul rutier dintre România şi Ucraina prin punctul de la Sighetu Marmaţiei, restricţionat până în aprilie

Traficul rutier din şi înspre Ucraina prin punctul de trecere al frontierei de la Sighetu Marmaţiei, România, va fi restricţionat până la începutul lunii aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-16:00, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a podului rutier care traversează râul Tisa, a anunțat luni, 16 februarie, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF), scrie G4Media.

Astfel, Poliţia de Frontieră din România informează că, urmare a notificării transmise de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, se reiau lucrările la calea de rulare şi trotuare ale podului istoric peste Tisa, care asigură legătura rutieră dintre România şi Ucraina.

„În perioada 16 februarie – 3 aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-16:00, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmaţiei va fi restricţionat pentru desfăşurarea lucrărilor în condiţii de siguranţă”, a transmis ITPF Sighetu Marmaţiei.

Traficul pietonal nu este afectat.

Poliţia de Frontieră recomandă participanţilor la trafic să îşi planifice din timp deplasările.

Podul din metal şi lemn cu două alee pietonale şi un singur sens de circulaţie peste râul Tisa a fost dat în folosinţă la începutul anului 2000, iar odată cu creşterea traficului rutier cauzat de războiul din Ucraina, podul a dat semne de uzură fizică fiind nevoie de reparaţii.

Accesul pe cale rutieră în zona de nord-vest a ţării din şi înspre Ucraina se mai poate face prin punctul de trecere al frontierei Halmeu, din judeţul Satu Mare.