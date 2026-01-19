Tineri de 21 și 23 de ani, cercetați penal pentru falsificarea documentelor oficiale. Aceștia riscă cinci ani de închisoare

Trei tineri sunt cercetați penal pentru falsificarea actelor oficiale, anunță luni, 19 ianuarie, Poliția de Frontieră. Astfel, potrivit unui comunicat, ofițerii de investigație au desfășurat o operațiune de amploare într-un dosar penal ce vizează falsificarea documentelor oficiale.

Potrivit informațiilor, activitatea infracțională consta în confecționarea și utilizarea unor documente oficiale falsificate, ce conțineau însemnele unor instituții publice sau statale din R. Moldova și România.

Oamenii legii au fost efectuate percheziții la domiciliul unui tânăr de 21 de ani.

În urma acestora, a fost ridicat un card bancar, o carte de identitate românească emisă pe numele acestuia, care prezenta semne de falsificare, un dispozitiv de stocare a informațiilor, precum și mijloace financiare în valută străină. Toate bunurile ridicate urmează a fi supuse expertizării.

Astfel, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.

Ulterior, la demersul procurorului de caz, instanța de judecată i-a aplicat măsura preventivă de arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Totodată, în dosar mai sunt vizați alți doi tineri, cu vârstele de 21 și 23 de ani, care sunt cercetați penal în stare de libertate.

„Pentru asemenea fapte, legea prevede amendă în mărime de la 750 la 950 de unități convenționale, sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, sau pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției”, anunță Poliția de Frontieră.

Conform instituției, oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație, pentru a identifica toate persoanele implicate și atragerii acestora la răspundere conform legislației în vigoare.