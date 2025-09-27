Tânăra dată dispărută a fost găsită fără viață la marginea orașului Cahul

Poliția anunță că tânăra dată dispărută pe 26 septembrie a fost găsită moartă la marginea orașului Cahul, într-o zonă împădurită. Preliminar, oamenii legii au stabilit urme de leziuni caracteristice strangulării.

„Cu regret, cu puțin timp în urmǎ, tânǎra a fost depistată decedatǎ, într-o zonă împădurită de la marginea orașului. Preliminar, în urma examinării efectuate de către medicul legist, pe corpul victimei au fost constatate doar leziuni caracteristice strangulării”, a declarat Poliția.

Totodată, asupra acesteia a fost găsită geanta cu lucrurile personale. Cazul este investigat în continuare pentru elucidarea tuturor circumstanțelor.

Pe 26 septembrie, Polițiștii au semnalat că este în căutare tânăra de 20 de ani, care a plecat de la Colegiul din Cahul, unde își face studiile și nu a mai revenit.