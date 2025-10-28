UPDATE Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă în urma unui tragic accident

UPDATE 19:00 Contactați de ZdG, Poliția a anunțat că accidentul a avut loc în jurul orei 14:40 și că a fost sesizată prin intermediul Serviciului 112. Totodată, a informat că accidentul s-a produs pe teritoriul Atelierului de reparație a troleibuzelor al Regiei Transport Electric din municipiul Chișinău, situat pe str. Mitropolit Dosoftei. Odată ajunși la fața locului, au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 31 de ani.

În urma unui tragic accident la locul de muncă, un anagajat al Î.M. „Regia Transport Electric” a decedat, scrie instituția.

„Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de resort”, a anunțat instituția într-un comunicat de presă.

Totodată, a adăugat că oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele și a transmis sincere condoleanțe familiei.