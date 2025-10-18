Tehnică militară pe străzi. Exercițiu al Armatei Naționale, împreună cu militari din România

Armata Națională va desfășura, în perioada 20-31 octombrie, exerciţiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), desfășurat cu participarea militarilor din România, cu care există o tradițională cooperare în contextul acestui exercițiu, din anul 2009, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării.

Conform scenariului, militarii vor executa trageri din diferite tipuri de armament de infanterie, vor desfășura acțiuni care antrenează rezistenţa fizică şi aptitudinile de comandă, precum și ședințe de pregătire medico-militară și alte activități specifice de instruire. De asemenea, ofițerii, sergenții și soldații vor executa parașutări din categoria cu cord și cădere liberă din completele de parașutare MC-6/T11R, Safire și Sigma.

JCET se desfășoară în conformitate cu Planul de instruire al Armatei Naţionale pentru anul 2025.

În acest context, Ministerul Apărării informează că mai multe unități de tehnică militară urmează să se deplaseze din unități la centrele de instruire ale Armatei Naționale pentru a participa la antrenamente.