Scandalul grupelor cu program prelungit vs soluția Primăriei: „În instituțiile de învățământ unde se colectau bani în plic pentru salariul profesorilor, povara financiară a părinților se va dubla”

Sistarea finanțării din bugetul municipal a grupelor cu program prelungit în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău a trezit revolta părinților și a generat un șir de acuzații reciproce între autoritățile publice centrale și cele locale.

Primăria capitalei a prezentat recent o nouă metodologie pentru activitatea grupelor cu program prelungit, contra plată, argumentând că până acum părinții ar fi achitat neformal pentru aceste ore de studii suplimentare. „În instituțiile de învățământ unde se colectau bani în plic pentru salariul profesorilor, povara financiară a părinților se va dubla, deoarece salariul oficial al învățătorilor rămâne același”, constată însă Ala Revenco, directoarea executivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari”.

Primăria acuză Guvernul că ar fi redus alocațiile în domeniul Educației

Pe 3 ianuarie 2024, șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), Andrei Pavaloi, a semnat și expediat instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău un ordin cu privire la suspendarea activității grupelor cu program prelungit la clasele primare din școlile municipiului Chișinău, din motiv că în bugetul municipal nu ar exista resurse financiare necesare în acest scop. Reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău au dat vina pe Guvern că ar fi redus alocațiile în domeniul educației. „Având în vedere atitudinea nefavorabilă a autorităților publice centrale în ceea ce privește alocarea surselor financiare din bugetul public (…), se creează intenționat o presiune enormă pe bugetul municipiului Chișinău”, se arăta într-un comunicat al Primăriei.

Andrei Pavaloi

Pe de altă parte, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, l-a acuzat pe primarul general Ion Ceban de incompetență în gestionarea resurselor publice și a precizat că împrumuturile luate de Primărie înainte de alegeri și întârzierea aprobării bugetului instituției pentru anul 2024 ar fi dus la sistarea acestui serviciu. „Fără un buget aprobat pe 2024 şi având de achitat peste 400 de milioane de lei anul ăsta pe creditele electorale luate, primarul n-a găsit 60 de milioane pentru finanțarea în continuare a grupelor cu regim prelungit”, a menționat Perciun.

Primăria municipiului Chișinău a elaborat „o formulă” pentru ca grupele cu program prelungit să poată activa și „părinții să poată achita oficial”

După două săptămâni de proteste și acuzații reciproce, în cadrul ședinței Primăriei din 22 ianuarie, Andrei Pavaloi, șeful DGETS, a anunțat că grupele cu program prelungit vor activa contra plată și că Primăria Chișinău a elaborat „o formulă pentru ca părinții să poată achita oficial” pentru acestea. Soluția prezentată de șeful DGETS și primarul general Ion Ceban a pornit de la faptul că în baza informațiilor deținute de autoritățile municipale, din cele 1040 de grupe cu program prelungit care activau până în 31 decembrie 2023, 93% erau cu un program de trei ore, serviciu achitat integral de municipalitate, iar pentru restul orelor ar fi fost achitate profesorilor plăți neoficiale de către părinți, sume care variau între 300 și 1200 de lei pe lună. Potrivit noii metodologii, părinții vor achita în contul instituțiilor de învățământ 360 de lei pentru trei ore de program prelungit și 690 de lei pentru șase ore. „Suntem contra plăților neformale. Majoritatea părinților vor avea doar de câștigat în urma noii formule, deoarece aceste plăți vor fi legalizate și vor fi mai mici”, a declarat primarul Ion Ceban.

Din cei circa 30 de mii de elevi care frecventau grupele cu program prelungit, autoritățile publice din Chișinău susțin că vor aloca bani pentru plata orelor și a alimentației pentru 6000 de copii din familii social-vulnerabile.

„În instituțiile de învățământ unde se colectau bani în plic pentru salariul profesorilor, povara financiară a părinților se va dubla, deoarece salariul oficial al învățătorilor rămâne același”

„Aceste declarații sunt cinice. Ani la rând noi am atenționat că se colectează taxe informale în instituțiile de învățământ și DGETS ne spunea că această colectare de plăți informale nu se confirmă. Acum, când au nevoie de argumente, ei declară că se colectau taxe informale în școli. În unele instituții, grupa cu program prelungit era cu adevărat gratuită”, declară pentru ZdG Ala Revenco, directoarea executivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari”, cea care după anunțarea deciziei de sistare a finanțării grupelor cu program prelungit din bugetul municipal, a organizat un protest în fața Primăriei și a inițiat o petiție semnată de peste 4700 de părinți prin care se solicită continuarea alocării în bugetul municipal a resurselor financiare necesare pentru grupele cu program prelungit.

Reprezentanta AO „Părinți Solidari” consideră că grupa cu program prelungit contra plată nu va rezolva plățile informale din școli, „din contra, în instituțiile de învățământ unde se colectau bani în plic pentru salariul profesorilor, povara financiară a părinților se va dubla, deoarece salariul oficial al învățătorilor rămâne același. Părinții vor fi puși în situația de a achita atât plățile oficiale, cât și neoficiale”, consideră Ala Revenco, făcând referire la salariul demotivant, de circa trei mii de lei lunar, pentru participarea învățătorilor la programul prelungit, care rămâne același conform noii formule elaborate de Primărie.

„Există riscul ca multe instituții de învățământ să renunțe oficial la programul prelungit și să organizeze grupuri cu program prelungit ilegale, care îi vor costa mai puțin pe părinți decât dacă ar merge pe cale legală. Făcând aceste activități, și învățătorii, și părinții, și copiii, vor fi cu statut ilegal, să spunem așa. Această inițiativă a Primăriei se promovează foarte insistent, pentru ca la votarea bugetului pentru anul 2024 să se spună că părinții sunt de acord să plătească pentru grupele cu program prelungit în baza acestui regulament”, a conchis Revenco.

În unele licee, grupele cu program prelungit activează, în altele – nu

În cadrul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, grupele cu program prelungit continuă să activeze. Corneliu Solomon, directorul liceului, susține că „instituția are acoperire financiară din bugetul propriu. Dacă ne-ar permite legea, am putea să activăm așa nu doar până la sfârșitul anului școlar, dar și în continuare. Nu știm ce va fi. Deocamdată, nu este nicio decizie a DGETS referitoare la grupele cu program prelungit și este incertitudine totală. Grupele cu program prelungit contra plată ar fi o opțiune, o soluție pentru moment”, crede Corneliu Solomon.

Contactată de ZdG, Nelly Berezovschi, directoarea Liceului Teoretic „Mihai Viteazu”, a evitat să comenteze inițiativa DGETS și să ne spună dacă se va conforma deciziilor organelor ierarhic superioare. Deși de la începutul anului activitatea grupelor cu program prelungit a fost sistată, recent, acestea și-au reluat activitatea, doar că există în continuare o incertitudine cu privire la plățile necesare, ne-au spus părinți ai căror copii frecventează acest liceu.

Care este situația grupelor cu program prelungit în alte orașe ale țării?

Iulia Pancu, şefa Direcţiei Educație Ungheni, a declarat pentru ZdG că în instituțiile de învățământ din orașul Ungheni nu există grupe cu program prelungit, iar Direcția nu este la curent cu alte modalități prin care învățătorii ar desfășura programe de studiu prelungite cu elevii.

În raionul Orhei au existat solicitări din partea unor directori de instituții pentru crearea grupelor cu program prelungit, dar nu au fost create din lipsa resurselor financiare, a declarat pentru ZdG Silvia Mustovici, șefa Direcției Generale Educație a Consiliului Raional Orhei.