Regulament pentru biobănci: va fi reglementată protecția donatorilor și calitatea materialelor biologice

Pentru a promova cercetarea și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor umane, dar și pentru a îmbunătăți prevenția, diagnosticul precoce și tratamentul unui spectru larg de afecțiuni cu impact social major, Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 8 octombrie, proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea biobăncilor.

Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Sănătății, proiectul stabilește norme pentru organizarea, funcționarea și supravegherea biobăncilor de cercetare și a băncilor de țesuturi și celule umane destinate utilizării terapeutice, garantând protecția donatorilor, calitatea materialelor biologice și conformitatea cu standardele Uniunii Europene.

„Funcționarea biobăncilor va sprijini medicina personalizată și va permite elaborarea unor strategii naționale eficiente în domeniul sănătății. În același timp, băncile de țesuturi și celule umane vor deschide noi posibilități de tratament pentru pacienți și vor asigura un nivel sporit de protecție a sănătății publice. Implementarea noilor reglementări va contribui la dezvoltarea cercetării biomedicale, la creșterea accesului pacienților la tratamente inovatoare și la consolidarea infrastructurii medicale moderne din Republica Moldova”, notează Ministerul.

Activitatea băncilor de țesuturi și/sau celule umane destinate utilizării în scop terapeutic la om este reglementată de Legea nr. 42/2008 privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane și de Legea nr. 138/2012 privind sănătatea reproducerii. Totuși, conform Ministerului, aceste acte normative nu prevăd norme specifice pentru biobăncile de cercetare; în același timp în legislația națională nu există nici un regulament-cadru unitar privind organizarea și funcționarea băncilor de țesuturi și/sau celule umane pentru utilizare terapeutică.