Metronidazolul, medicamentul interzis cu efecte carcinogene, depistat în cele 110 000 de păsări

O sută zece mii de păsări au fost nimicite după ce a fost depistată prezența metronizadolului ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator. Totuși, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) nu a oferit numele companiei sau alte detalii și doar a anunțat că, a fost dispusă suspendarea mișcării păsărilor și a ouălor obținute de la acestea, precum și inițierea acțiunilor de rechemare de pe piață a ouălor de consum.

Metronidazolul este un chimioterapic puternic, cu efecte bacteriostatice și antiparazitare (n.r. este utilizat, în mod obișnuit, pentru a trata diferite infecții cauzate de bacterii și anumiți paraziți). Acesta acționează prin intrarea în celulele bacteriene și protozoare și perturbând sinteza ADN-ului acestora. În termeni simpli, interferează cu capacitatea acestor microorganisme de a se reproduce și de a funcționa corespunzător, ducând în cele din urmă la moartea lor. Mecansimul dat, îl face eficient împotriva unei game largi de infecții, în special a celor cauzate de organisme anaerobe (n.r. microorganisme care pot trăi și se pot dezvolta în absența oxigenului molecular, utilizând alte substanțe precum nitrați, sulfați, CO2).

Potrivit Agenției Naționale a Medicamentelui și a Dispozitivelor Medicale din România, pe lângă efectul util, medicamentul are și efecte secundare frecvente, precum greață, durere de cap, amețeală, diaree, gust metalic în gură. De asemenea, poate aduce și efecte mai grave: reacții alergice, convulsii, neuropatie periferică, probleme hepatice.

Din cauza riscurilor pe care le reprezintă, utilizarea acestuia este interzisă la animalele de la care se obțin produse alimentare destinate consumului uman începând cu anul 1997 în Uniunea Europeană și din anul 2011 în R. Moldova.

De ce este periculos consumul produselor alimentare provenite de la animalele depistate cu metronidazol?

„Pericolul generat de consumul produselor alimentare provenite de la animalele respective este evident”, aspect menționat și în Standardul International Codex Alimentarius al FAO, precum și în raportul Agenției Europene a Medicamentelor, documente care evidențiază îngrijorări majore legate de siguranța acestei substanțe, în special efectele legate de:

Carcinogenitate: substanța este un carcinogen dovedit la animale (șoareci și șobolani), provocând tumori mamare, limfoame maligne și adenoame pulmonare. Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) o clasifică drept posibil carcinogenă pentru oameni (Grupul 2B); Genotoxicitate și mutagenicitate: metronidazolul este considerat genotoxic și mutagen. Acesta provoacă rupturi ale catenelor de ADN atât în celulele umane in vivo (după doze terapeutice), cât și în sistemele microbiene; Toxicitate reproductivă: studiile pe termen lung au arătat efecte negative asupra sistemului reproductiv masculin, incluzând atrofie testiculară și reducerea spermatogenezei la șobolani și șoareci; Lipsa limitelor de siguranță: din cauza mecanismului genotoxic, nu s-a putut stabili un nivel prag și nici o doză zilnică acceptabilă.

ANSA a anunțat că va avea loc o conferință de presă luni, 12 ianuarie, ora 13:00, pentru a oferi mai multe detalii referitor la acest caz, în urma criticilor apărute în spațiul public.

Deputatul Vasile Costiuc, care este și liderul formațiunii „Democrația Acasă”, a declarat că acest caz „scoate la iveală mai multe probleme sistemice în modul în care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a gestionat situația: întârzierea informării publice, selectivitatea în comunicare și aplicarea neuniformă a măsurilor coercitive şi asta ridică mari semne de întrebare”.

Potrivit acestuia, ANSA ar fi deținut informația despre contaminare încă de pe 22 decembrie, în timp ce informația a devenit publică pe 2 ianuarie.