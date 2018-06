LIVE/ Manifestanții merg să protesteze la Parlament: vom rămâne până la validarea mandatului

Sute de oameni s-au adunat, astăzi, 24 iunie, pentru a scanda și a cere validarea mandatului de primar general al mun. Chișinău, Andrei Năstase.

17:45: Andrei Năstase: Ne vedem mâine la Curtea Supremă de Justiție.

17:21. Andrei Năstase îndeamnă pe cei care doresc să se odihnească să ia loc pe iarbă.

17:19. Se scandează: PD-PSRM – ciuma roșie.

17:09. Se scandează: Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă, până când nu dobândim libertatea noastră.

17:04. Andrei Popov: Cuțitul a ajuns la os, de asta noi suntem aici. Rog cei care au bastonul în mână, ridicați vă rog bastoanele, casă nu auzim diseară la televizor că au fost oameni plătiți. Noi nu am venit pentru partide. Am venit să spunem: Nu dictatura.

16:49. Andrei Năstase: Poliția e cu noi.

16:36. Protestatarii scandează în fața Parlamentului: Poliția e cu noi. Validați mandatul.

16: 15. Maia Sandu: Mergem să protestăm la clădirea Parlamentului. Vom rămâne acolo până la validarea mandatului.

16:13. Protestele vor continua până la validarea mandatului lui Andrei Năstase. Proiectul este adoptat anonim.

15:59. Andrei Năstase: Am să spun poporului Bravo. Vă mulțumesc că nu lăsați această țară să moară. Vă mulțumesc că ați venit din toate colțurile țării. Dacă ne întreba cineva din afară cât de mult caracter există în Moldova, acest caracter există prin dumneavoastră. Din 2010 până acum s-au făcut foarte multe crime. Atacuri raider, s-a furat un miliard. Iată că am ajuns să ne privească și pe noi. La comanda unui proxenet a ajuns un judecător să îi de-a o decizie favorabilă. Iată că au dat peste unul căruia nu îi pasă de sine, dar îi pasă de libertatea acestei țări. S-a temut de un om care îl poate termina politic. Am mers în mulțime și am văzut oameni din toate raioanele țării. De ce un milion dintre noi sunt în Rusia, în America, în Europa? Pentru că niște hoți au furat această țară. Mă bucur că frații noștri din străinătate protestează acolo împreună cu noi.

Vă invit să înțelegem că se poate de trăit onest, în libertate, aici, acasă, dar depinde de dvs. Libertate. Rezist. Reacția promptă a populației a R. Moldova este cel mai important răspuns dat acestei guvernări.

15:56. Să-i salutăm diaspora.

15:54. Se scandează: Urna de vot, nu-i urnă de gunoi.

15:49. Cătălin Josan și Pașa Parfeni cântă în PNAM: „Arde Tare”.

15:39. Expertul politic, Oazu Nantoi: Degradarea nu o început odată cu Plahotniuc. Voronin i-a născut și pe Dodon, și pe Greceanîi și pe Plahotniuc.

15:37. Se scandează: Libertate.

15:32. Mircea Ciobanu, scriitor: Instanța noastră a anulat efectul Facebook-ului, cea care nu este controlată politic. Singura autoritate a poporului de a-și manifesta puterea este votul. Și atunci când se neagă acest vot este o crimă. Trebuie băgați la pușcărie cei care au luat această decizie nocturnă.

15:28. Mesajul tânărului Eugen Sinchevici: Am visat ca să am 18 ani ca să pot vota. Dar s-a demonstrat că votul meu nu înseamnă nimic. Noi tinerii contăm.

15:25. Mesajul lui Viorel Cibotaru, președinte PLDM: Modul în care a fost tratată problema arată că sistemul nostru este putred. Plahotniuc a corupt întreaga putere din R. Moldova, nu doar justiția.

15:23. Se scandează: Jos Justiția coruptă.

15:15. Judecătoarea Domnica Manole: Consiliul Superior al Magistraturii scria că prin faptul că ne indignăm de nevalidarea mandatului sfidăm credibilitatea justiției. Rușine

15:08. Arcadie Barbăroșie vorbește în fața mulțimii. În luptă pașnică a câștigat Andrei Năstase și se întreabă de ce votul nu este validat, pentru că Plahotniuc nu-l vrea pe Năstase. Pușcăria pentru Plahotniuc.

14:55. Mesajul PPDA. Nu suntem pentru Andrei Năstase în preajma casei au împușcat de multe ori, dar pentru viitorul acestei țări. Poporul care doarme se trezește ca sclav.

14:52 Deputatul Maria Ciobanu la protestul din PMAN: Andrei Năstase este primarul nostru legitim. Nu construiți arene, construiți închisori pentru politicieni corupți.

14:50. Mesajul Maiei Sandu către forțele de Ordine: Noi suntem cu toții de aceeași parte a baricadei. Să nu lăsăm dezbinați de această guvernare. Avem același scop ca oamenii onești să traiască bine în R. Moldova.

14:48. Maia Sandu: Noi nu cedăm se scandează. Haideți să-i oprim astăzi, dacă suntem mulți, dacă suntem uniți. Rămânem aici până votul va fi întors Chișinăuienilor. Rămânem până cererea noastră este auzită și îndeplinită. Victorie.

14:40. Mesajul Maiei Sandu: De pe scenă se vede că suntem mulți. Acum câteva zile această guvernare și-a dat jos și ultima mască. Toată lumea a văzut clar că în spatele discursurilor pompoase despre integrare europeană se ascund interesele unui individ. Acest individ care în toată viața lui nu a obținut un vot de la cetățeni a decis că țara este a lui și este în drept să facă tot ce vrea cu ea. A încercat să ne manipuleze prin televiziuni, prin presiune pe angajații din sectorul public și privat, iar atunci când a înțeles că noi oricum nu vom face ce vrea el a decis să meargă pe scurtatură: să anuleze voturile oamenilor. Aceasta înseamnă sfârșitul democrației și instalarea dictaturii. Dacă îi vom lăsa să ne fure votul astăzi, ne vor fura și la toamnă și peste 28 de ani. Vrem ca această bandă de infractori să ne fure votul? Nuu, scandează protestarii.

14:39. Suntem atât de mulți că putem face ceva în țara asta. Se scandează: Victorie. Justiție coruptă.

14:37. Manifestanții sunt în PMAN. Scandează: Bravo moldoveni, bravo cetățeni.

14:28. Manifestanții merg în PNAM.

14:27: Andrei Năstase îndeamnă locuitorii să vina la protest. „Nu este vorba doar de capitală, dar de țară și viitorul ei. Hos dictatura”.

14:26: Maia Sandu declară: „Voi sunteți cei care stau la straja libertății și democrației. Jos dictatura”.

14:25. Sute de oameni scandează în fața Primăriei Chișinău împreună cu lidera Partidului Acțiune și Solidaritate: „Năstase e primar”.

14:24. „Validare”, „Jos Mafia”,

14:20. Manifestanții scandează: „Noi suntem poporul”, „Jos guvernarea”, „Să vă fie frică, țara se ridică”,

14:18. În fața Primăriei se cântă: „Trezire Națiune”.

14.10. Manifestanții salută o coloană care se apropie din Piața Marii Adunări Naționale.

14:03. „Votul contează. Suntem aici nu pentru Andrei Năstase, dar pentru dreptul Constituțional de a avea o voce. Nu plecăm acasă până nu va fi validat mandatul lui Năstase”

13:58: Protestatarii scandează: Plaha cu Dodon la tomberon, Plahotniuc, nu uita Pușcăria e casa ta. În democrație, hoții stau la pușcărie.

13:55: Zeci de protestatari scandează în fața Primăriei Chișinău: „Hoții,Hoții, Noi nu Cedăm”.

Ora 12:00. Lângă Primărie și în spatele Guvernului, peste 100 de polițiști se pregătesc să intervină în forță în timpul protestului.

Începând cu ora 12:00, zeci de persoane s-au adunat la Cafeneaua „Guguță” din parcul central al capitalei pentru a desena pancarte și a merge la proteste.

Astăzi, 24 iunie, Liderul PPDA, Andrei Năstase, și președinta PAS, Maia Sandu, au anunțat un protest de amploare în Piața Marii Adunări Naționale. Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău au refuzat validarea mandatului de primar al lui Andrei Năstase pe motiv că acesta a făcut agitație electorală în ziua alegerilor îndemnând oamenii să iasă la vot prin intermediul rețelelor de socializare.