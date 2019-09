LIVE/ În fața Guvernului are loc o grevă pentru climă: „Dacă nu-i democrație, măcar ecologie”

Astăzi, 20 septembrie, în contextul Grevei Mondiale pentru Climă, mai mulți tineri s-au adunat în fața Guvernului R.Moldova pentru a sensibiliza oamenii privind problemele climatice, marcând astfel cea de-a treia Grevă Mondială pentru Climă la Chișinău.

„Clima se află într-o adevărată criză, iar acțiunile de astăzi vor determina soarta următorilor ani. Previziunile sunt sumbre – oceanul se încălzește, ghețarii se topesc, iar biodiversitatea e în constantă scădere. Totodată, climatologii avertizează că aceasta va fi epoca celei de-a șasea mari extincții. De un an și ceva, elevii de peste tot în lume boicotează lecțiile în zilele de vineri și protestează față de viitorul lor incert pe această planetă”, menționează organizatorii.

În perioada 20-27 septembrie, Greva Mondială pentru Climă se desfășoară în peste 150 de țări ale lumii. De asemenea, în această perioadă, la New York, are loc „Climate Action Summit 2019”, dar și alte evenimente care vizează problemele climatice și întrunesc liderii lumii pentru a acționa corespunzător crizei climatice.

Totodată, dexonline.ro și-a sistat activitatea pe parcursul zilei de 20 septembrie, astfel participând la greva climatică globală. Potrivit informației apărute pe site principalele efecte ale schimbărilor climatice sunt: creșterea temperaturii medii globale, dispariția speciilor de animale și plante, creșterea nivelului mării, schimbarea frecvenței și duratei precipitațiilor și ale fenomenelor extreme, acidularea oceanelor, topirea ghețarilor și a calotelor polare.



„Singura soluție este reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cele mai noi modele și date arată că, pentru a limita încălzirea la „numai” 1,5 °C, trebuie să reducem emisiile cu 45% până în 2030 (față de nivelul din 2010) și la zero până în 2050. Această cale, deși tot ne-ar lăsa cu un Pământ mult mai sterp decât cel cu care am crescut, ar limita proporțiile distrugerii mediului. Momentan suntem pe o traiectorie absolut greșită. După o stagnare de câțiva ani, emisiile au crescut cu 1,6% în 2017 și cu 2,7% în 2018. Gonim către prăpastie, iar noi apăsăm pedala de accelerație până la fund”, se arată în informația de pe site.