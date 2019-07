LIVE/ Eveniment de comemorare a victimelor deportărilor staliniste

Astăzi, 6 iulie, se împlinesc 70 de ani de la cel mai mare val al deportărilor staliniste organizate în Basarabia, în 1949. Peste 35 de mii de români basarabeni au fost duși în regiuni îndepărtate ale Uniunii Sovietice precum Siberia sau Kazahstan. Mulți dintre cei deportați erau femei și copii.

În contextul marcării Zilei comemorării victimelor deportărilor staliniste, drapelul de stat din faţa guvernului va fi coborât în bernă, în prezența prim-ministrului Maia Sandu şi a membrilor Cabinetului de miniştri.

La ora 9.00 membrii guvernului vor participa la evenimentul de comemorare a victimelor deportărilor staliniste, care va avea loc la monumentul „Trenul Durerii” din scuarul Gării Feroviare.

În cadrul evenimentului, la ora 10.00, va fi ținut un minut de reculegere în memoria tuturor celor care au avut de suferit în urma deportărilor staliniste.

La 6 iulie 1949 a avut loc al doilea val de deportări din Basarabia.

Primul val a fost cel din 12 și 13 iunie 1940. Datele oficiale arată că atunci au fost deportate aproximativ 25 de mii de persoane. Au urmat alte doua valuri, în 1949 și 1951, în urma cărora au avut de suferit alte aproape 40 de mii de persoane.

Citește și:

„Casa Gustărilor”, pe osemintele victimelor NKVD