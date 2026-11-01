Judocanii moldoveni au obținut două medalii la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi

Judocanul Petru Pelivan a cucerit medalia de aur la categoria de 81 kg, iar Mihail Latîșev a obținut argintul la categoria de 90 kg, la turneul internațional Abu Dhabi Grand Slam 2026, desfășurat în perioada 29–31 octombrie, în Emiratele Arabe Unite.

Pentru Petru Pelivan, victoria de la Abu Dhabi reprezintă primul titlu obținut la o competiție de nivel Grand Slam. Mihail Latîșev a ajuns până în finala categoriei sale, unde a încheiat competiția pe locul al doilea.

Datorită acestor rezultate, R. Moldova s-a clasat pe locul șase în clasamentul pe țări, din totalul de 39 de state participante.