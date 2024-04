În cadrul maratonului caritabil s-au colectat 55 de mii de lei. Rodislav mai are nevoie de circa 27 de mii de euro pentru a continua lupta pentru visul său – de a trăi

La data de 27 aprilie în orașul Rîșcani a avut loc un maraton caritabil organizat cu scopul de a-l ajuta pe Rodislav Boclinca și familia să colecteze suma necesară pentru tratament. Pentru tânărul diagnosticat cu anemie aplastică, formă gravă, s-a colectat suma de 55 de mii de lei din totalul de 30 de mii de euro necesari.

Rodislav Boclinca are nevoie de transplant de măduvă osoasă, însă, din păcate, rudele nu sunt compatibile și are nevoie de un donator. Din 55 de mii de euro necesari pentru tratament, familia bărbatului mai are nevoie să colecteze circa 27 de mii de euro.

Cei care vor să ajute tânărul să se întoarcă sănătos în familie, pot dona folosind rechizitele bancare ale bunicului tânărului, Victor Doros.