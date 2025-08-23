Elevii revin la școală pe 1 septembrie. Tema primei lecții

Anul de învățământ 2025–2026 va începe luni, 1 septembrie, în toate instituțiile de educație din țară, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Prima lecție din noul an școlar va fi dedicată temei „Valorile care ne unesc” și va fi obligatorie pentru toate școlile și liceele, atât publice, cât și private.

Conform MEC, „pentru buna desfășurare a acestei lecții tematice”, ministerul a pregătit un set de materiale didactice, adaptate fiecărui nivel de studiu.

Acestea au fost elaborate cu sprijinul Consiliului Europei.

De asemenea, cadrele didactice sunt invitate să participe la atelierele didactice privind organizarea lecției tematice.

Lista atelierelor și linkurile de conectare aici: https://bit.ly/47azb5s

Materialele pot fi accesate aici: https://bit.ly/3Vc0J35

În R. Moldova, anul școlar începe tradițional pe 1 septembrie. Prima zi de școală se celebrează în cadrul unui careu festiv, urmat de prima lecție. Subiectul pentru această oră este stabilită, în fiecare an, de către Ministerul Educației. În anul precedent, elevii au discutat despre „Moldova Europeană”.