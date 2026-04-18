Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare la UTM, despre cum era să cadă pradă unei escrocherii cu „datorii fiscale” și cod OTP

Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a făcut publică tentativa de a fi tras pe sfoară de escroci, în speranța că cei care vor citi dezvăluirile sale vor fi mai prudenți și mai exigenți. Țurcanu a scris pe facebook despre faptul că escrocii devin din ce în ce mai inovativi, iar cei care l-au contactat pe el îi știau numele și prenumele.

Dinu Țurcanu: Recent, am avut o experiență care m-a pus pe gânduri în legătură cu numărul are de înșelătorii digitale înregistrate în R. Moldova, motiv din care a decis că această experiență periculoasă merită împărtășită.

Am fost sunat de pe un număr necunoscut, iar persoana de la telefon s-a prezentat ca fiind de la Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Din start, m-a strigat pe nume și prenume. Acest fapt, recunosc, mi-a dat un fel de sentiment de „ok, poate e ceva real”. Mi-a spus că, în urma unor verificări, s-au descoperit anumite datorii pe numele meu și că trebuie să îmi trimită urgent o scrisoare recomandată. I-am zis că eu folosesc cabinetul personal și semnătura electronică și nu am văzut nicăieri astfel de datorii. A venit imediat cu explicația: „sunt rezultate în urma unor controale recente”.

Apoi a început partea interesantă: mi-a spus că, în 20 de minute, îmi trimite un curier. L-am întrebat de ce nu primesc documentele electronic, dacă tot vorbim de instituții digitalizate. Răspunsul: „este informație sensibilă, se transmite doar fizic”. După care a venit „pasul final”: mi-a spus că nu trebuie să plătesc nimic pentru curier, dar că trebuie să confirm o plată făcută de stat (în acest caz SFS) pentru curier. Și că pentru asta voi primi un cod pe telefon, pe care trebuie să i-l comunic. În acel moment primesc SMS – cod OTP de la Energbank.

Aici lucrurile au devenit foarte clare (le intuiam de la început, dar eram curios să aflu cum va încerca să ceară codul de la mine). I-am spus direct: „acesta este un cod pentru aplicația bancară, nu are nicio legătură cu SFS”. A mai încercat puțin să insiste, apoi i-am spus că sun la 112. A închis instant.

Sigur că dacă îi dădeam codul, își confirma accesul în aplicația bancară și, practic, putea intra în cont și face tranzacții. Toate scenariile cu „datorii”, „curier”, „urgență” sunt doar niște metode de presiune ca să nu apuci să gândești, iar schema e foarte bine construită:

– știau numele meu

– au creat un context credibil (fiscalitate, datorii)

– au introdus presiune („urgent, în 20 minute”)

– au găsit un pretext pentru cod…

Mulți oameni, mai ales cei care nu sunt obișnuiți cu astfel de situații sau nu dețin suficiente competențe digitale și de securitate cibernetică, pot cădea în capcană.

E important totuși să reținem câteva lucruri simple:

– NIMENI nu are dreptul să vă ceară coduri OTP la telefon

– Codul primit prin SMS este cheia contului vostru

– Instituțiile statului nu cer astfel de confirmări prin telefon

112 înregistrează în jur de 74 apeluri telefonice zilnic, despre tentative de escrocherii financiare

Dacă cineva creează panică și urgență – e aproape sigur o tentativă de fraudă! De reținut că astfel de înșelătorii devin din ce în ce mai frecvente și din ce în ce mai bine construite.

În același context, Poliția Națională anunță că, în ultima perioadă, se atestă o creștere a numărului de apeluri la 112 legate de posibile tentative de fraudă. În aceste situații, cetățenii sunt contactați de persoane care își atribuie în mod fals calitatea de reprezentanți ai unor instituții publice, ai unor instituții bancare sau ai altor entități. În doar 7 zile, au fost înregistrate 516 astfel de apeluri, ceea ce corespunde unei medii de aproximativ 74 de apeluri zilnic.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență și să evite furnizarea datelor personale sau bancare în cadrul unor apeluri suspecte. Totodată, se recomandă verificarea identității apelantului, întreruperea convorbirii în cazul solicitărilor dubioase și sesizarea autorităților competente. În cazul în care se confruntă cu astfel de situații, cetățenii pot apela numărul unic de urgență 112.