De Ziua Libertății Presei, ZdG răspunde la întrebări despre sine însuși. Redacția explică: Cine? De ce? Cât costă? Cine și cum se poate alătura și al cui este ZdG?

Cine? Ce? Unde? De Ce? Cum?

De Ziua Libertății Presei, ZdG răspunde la aceste întrebări despre sine însuși. Redacția mai explică: Cât costă? Cine plătește? Cine și cum se poate alătura? Răspunsurile la toate aceste întrebări se conțin în Raport de activitate al Ziarului de Gardă pentru anul 2020, care este public și poate fi accesat pe site-ul ZdG.

ZdG este peste tot, în cutiile poștale, pe mesele țăranilor, în birourile funcționarilor, în biblioteci, în țări străine pe la membrii diasporei, pe pagini web ale altor media, pe micile ecrane, la posturi de radio, în închisori, în aeroporturi, în inimile miilor de abonați și în gândurile multor corupți.

Pentru a răspunde la informațiile cititorilor, în 2020 reporterii ZdG au cutreierat zeci de sate și orașe, de la Otaci până la Cahul, au trecut Nistrul, dar și Prutul.

În anul 2020, numărul de cititori ZdG a crescut impresionant pe toate platformele (print, web, rețele sociale).

ZdG există ca să informeze comunitatea despre corupție și despre drepturile omului, astfel încât cetățenii să poată face alegeri informate și asumate în viața social-politică. Atunci când am lansat ZdG, nu știam dacă vom avea sau nu o comunitate interesată de acest gen de jurnalism. An de an, descoperim tot mai multe dovezi că jurnalismul nostru inspiră și atrage publicul.

În anul 2020, comunitatea ZdG a demonstrat încă o dată că este intolerantă la cazurile de corupție, abuzuri în serviciu, injustiție, furturi din bani publici și escrocherii cu bunurile statului. Sute de apeluri, scrisori, mesaje, vizite la redacție ale cititorilor ZdG ne-au convins că oamenii ne consideră o tribună la care pot apela cu încredere, sub acoperirea anonimatului sau cu propriul nume, pentru a semnala încălcări și pentru a ne implica împreună la expunerea acestor cazuri și la soluționarea lor.

În toate articolele publicate, ZdG a respectat cu strictețe Codul deontologic al jurnalistului și legislația R. Moldova, dând dovadă de bună credință și profesionalism. Din acest motiv, toate acțiunile înaintate împotriva instituției le considerăm neîntemeiate și le calificăm drept acțiuni de intimidare și de reducere la tăcere. În cei aproape 17 ani de activitate, ZdG a pierdut într-un singur proces de judecată.

Dacă vrei să susții ZdG, intră pe paginile noastre, urmărește-le, implică-te, informează și pe alții depsre noi și felul nostru de a face jurnalism: