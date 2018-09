Cum înțelege SIS-ul accesul la informație: Întrebări diferite și un singur răspuns pentru trei instituții media

Au adresat întrebări diferite, însă au primit un răspuns tras la indigo. Trei instituții de presă au expediat solicitări de informații în adresa Serviciului de Informații și Securitate în legătură cu cazul celor șapte angajați ai liceului „Orizont”, care au fost expulzați din R. Moldova pe 6 septembrie. Deși întrebările au fost diferite, SIS a oferit un răspuns identic tuturor instituțiilor de presă.

Potrivit directorului executiv al Asociației Presei Independente (API), Petru Macovei, această situație demonstrează că în pofida reformelor care s-au făcut pentru a democratiza SIS-ul, această instituție îndeplinește în continuare interesele unor grupuri.

„Asta demonstrează că nu am perseverat absolut deloc. Unde am fost, acolo am și rămas. În loc ca SIS-ul să devină o instituție mai transparentă și să justifice anumite acțiuni atunci când e cazul, iar expulzarea a fost o situație care trebuia să fie explicată cetățenilor, SIS-ul îndeplinește în continuare comenzile unor grupuri de interese sau a unor persoane interesate să obțină informații despre alte persoane. Acest răspuns nu e decât o bătaie de joc a conducătorului acestei instituții, domnul Botnari, care a fost numit politic, fără a avea vreo relevanță cu domeniul pe care acum îl gestionează”, a declarat Petru Macovei pentru Ziarul de Gardă.

Directorul API este de părere că o astfel de situație, în care jurnaliștilor nu li se oferă informații de interes public, poate fi depășită doar prin solidarizarea instituțiilor mass-media pentru a acționa în comun și a pune presiunile necesare pe anumite instituții publice.

Ziarul de Gardă a expediat o solicitare de informații către SIS pe 11 septembrie. Solicitarea cuprindea 17 întrebări, iar răspunsul din partea SIS a venit abia peste 14 zile. Am expediat o solicitare și către Biroul Migrație și Azil pentru a afla mai multe detalii despre expulzarea angajaților liceului „Orizont”, doar că la două săptămâni de atunci nu am primit încă un răspuns.

