Canva, printre cele mai populare platforme de design grafic, a picat. O altă aplicație indisponibilă – Signal

Canva, una dintre cele mai cunoscute platforme pentru design grafic, folosită pentru imagini, machete sau videoclipuri scurte, a picat la nivel global luni dimineața, 20 octombrie. Utilizatorii au remarcat că nici aplicația de mesagerie Signal nu este disponibilă.

Utilizatorii nu au putut nici măcar să raporteze către Canva faptul că înregistrează probleme în platformă. Singura funcție funcțională din Canva este Canvastatus.com care transmitea la ora 11:00 (ora R. Moldova, n.red.) că problema este încă nerezolvată.

„În prezent ne confruntăm cu o creștere semnificativă a erorilor care afectează funcționalitatea platformei Canva. Echipa noastră investighează activ problema și lucrează pentru a restabili accesul complet cât mai rapid posibil”, se arată în mesajul Canva pentru utilizatori.

Și aplicația de comunicare criptată Signal are probleme de accesare luni.

