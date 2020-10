Andrian Candu, infectat cu COVID-19. Mesajul transmis de parlamentar

Liderul Pro Moldova, Andrian Candu, a fost diagnorticat cu noul tip de coronavirus. Anunțul a fost făcut de parlamentar joi, 29 octombrie, printr-un mesaj pe Facebook.

Candu spune că miercuri nu s-a simțit bine și a decis să facă testul pentru COVID-19, rezultatul căruia a ieșit pozitiv.

„De obicei, în zilele de miercuri ne întâlneam în mediul online pentru a discuta subiectele de actualitate, să deconspirăm minciunile și să atragem atenția la PROiecte pentru oameni. Ieri, însă, nu m-am simțit prea bine, lucru care nu se prea întâmplă. Ținând cont de faptul că colegi, cu care am interacționat până atunci, au fost testați cu noul coronavirus, am făcut testul, iar rezultatul este pozitiv. Din propria experiență vă spun că simptomele nu sunt la fel pentru fiecare. Am și gust, și miros, și poftă de viață. Dar, această năpastă este întâlnită prea des și se răspândește repede și cu o putere mare, fiindcă nu a fost controlată de la început. Îmi exprim încrederea că cei care au fost la “butoane” și au luat decizii greșite sau întârziate, iar ele au fost multe, să răspundă. Dragi prieteni, suntem pe cont propriu și, pentru a reduce viteza acestui virus, trebuie să acționăm în unanimitate, să respectăm cu strictețe măsurile de protecție și precauție. Vă doresc tuturor sănătate și să ne auzim doar de bine”, a scris Andrian Candu pe o rețea de socializare.