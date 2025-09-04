Ajutorul școlar de 1000 de lei: soluții pentru părinții care întâmpini probleme cu cardul

Mai mulți părinți s-au confruntat cu dificultăți legate de cardul și contul lor bancar în procesul de obținere a suportului financiar în valoare de o mie de lei, pentru elevii din clasele I-IX. Suntparinte.md a discutat cu șeful Direcției informare și comunicare din cadrul CNAS, Petru Socolan, care a explicat ce trebuie să facă părinții pentru a primi banii promiși de Guvern.

Suportul financiar în valoare de o mie de lei pentru elevi a fost transferat astăzi, 4 septembrie, de către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Ajutorul este achitat mamei sau (în anumite cazuri) reprezentantului legal al copilului (tatăl, tutorele, curatorul).

Petru Socolan a explicat că transferurile sunt efectuate prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), prin care sunt achitate toate prestațiile sociale – pensii, indemnizații, alocații, ajutoare sociale etc. Sistemul informațional identifică automat beneficiarul și sursele de plată.

Explicațiile CNAS:

1. Dacă persoana deține un card social și contul bancar nu a fost închis, acesta rămâne activ chiar și în cazul expirării cardului. În consecință, MPay identifică acest cont bancar și virează banii direct acolo.

2. Dacă părintele întâmpină probleme cu cardul sau contul bancar, trebuie să contacteze direct banca la care este deservit. Chiar dacă este expirat cardul, beneficiarii pot merge oricând la bancă, având buletinul de identitate, pentru a ridica banii din cont.

3. În situația în care MPay nu identifică niciun cont bancar activ, sumele sunt transferate automat prin serviciul poștal.

4. Totodată, dacă un cont bancar este blocat sau închis, sumele transferate rămân acolo timp de cinci zile. În cazul în care nu sunt ridicate, acestea sunt returnate către MPay, iar ulterior redirecționate automat către oficiul poștal.

„Casa Națională de Asigurări Sociale nu decide modalitatea de plată – aceasta depinde de opțiunea beneficiarului. Responsabilitatea revine cetățeanului: atunci când își deschide un card sau un cont bancar, este necesar să-l închidă dacă nu-l mai utilizează. Au existat cazuri în care părinții au deschis conturi pentru diverse tipuri de ajutoare, însă ulterior nu le-au mai folosit. Îndemnăm părinții, în cazul în care nu utilizează conturile bancare deschise, să le închidă la banca respectivă, pentru a evita eventualele neclarități privind transferul prestațiilor sociale”, a precizat Petru Socolan.

Începând cu anul de studii 2025–2026, fiecare elev din clasele I–IX va primi un ajutor financiar unic de o mie de lei. De această măsură vor beneficia aproximativ 295 000 de copii din toată țara, înscriși la învățământ primar sau gimnazial, fie în școli publice, fie private, aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

Listele de beneficiari au fost generate automat, pe baza datelor transmise de școli și actualizate între 1 și 10 august. Copiii înmatriculați după această perioadă vor fi incluși în sistem în luna septembrie, iar plata va fi efectuată la începutul lunii octombrie.

În caz de erori sau lipsă de date – cum ar fi un IDNP incorect sau absența înregistrării în sistem – părinții pot depune cereri direct la CNAS, însoțite de dovada înmatriculării. Și în aceste situații, banii vor fi achitați în luna octombrie.