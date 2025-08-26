336 de copii și tineri, inclusiv din diasporă, s-au reunit în taberele de vară #AcasăCamp2025 organizate în comunitățile locale 

336 copii și tineri localnici și din diasporă s-au reunit la taberele de vară cu genericul „Uniți pentru Acasă în spiritul UE”, organizate în zece localități din Republica Moldova. Activitățile au fost realizate cu suportul proiectului „Fondul de consiliere în politici”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de GIZ Moldova, prin intermediul Alianței Asociațiilor de Băștinași din Moldova.

„Prin aceste tabere ne-am propus să apropiem generații și comunități, să oferim copiilor și tinerilor o experiență a culturilor, ideilor și prieteniilor care trec dincolo de granițe, unite de spiritul valorilor europene: respectul pentru demnitatea umană, libertatea, diversitatea, solidaritatea și democrația. Cred ca am reușit să aratăm copiilor că legătura cu Acasă poate fi vie și puternică oriunde s-ar afla. Pentru noi, este o investiție în prietenie, identitate și viitorul european al Republicii Moldova”, a menționat Laura Cioclea, managera proiectului „Fondul de Consiliere în Politici”.

Taberele #AcasăCamp sunt organizate de asociațiile de băștinași din comunități și nu reunesc doar copii și tineri din diaspora și de acasă, ci aduc la aceeași masă echipe locale, agenți economici și alți actori comunitari, transformând inițiativa într-un efort comun pentru viitorul generațiilor tinere.

„Taberele locale, aflate deja la a treia ediție reprezintă o experiență prin care participanții se apropie de tradiții, obiceiuri, cultură. De la an la an, aceste inițiative se dezvoltă și adaugă noi dimensiuni, oferind participanților experiențe care cresc odată cu ei. În acest an, am avut peste 160 membri implicați în organizarea taberelor, dintre care 30 juniori activi, precum și 17 agenți economici care au oferit suport. Fiecare resursă, fiecare oră de muncă și fiecare gest de implicare dau viață acestor tabere. Ele arată că, atunci când comunitatea se unește, putem dărui copiilor amintiri prețioase și putem păstra vie legătura dintre cei plecați și cei rămași acasă”, a subliniat Corina Sîrbu, consultantă în creșterea capacităților membrilor în cadrul Alianței Asociațiilor de Băștinași din Moldova.

În același timp, taberele devin un spațiu unde copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 7-16 ani pot învăța unii de la alții, pot construi prietenii și pot întări sentimentul de apartenență la comunitate.

„Pentru mine, această ediție a fost una dintre cele mai de suflet – cu emoții sincere și clipe care vor rămâne mult timp în inimile tuturor participanților. Participarea copiilor din diasporă a dat o valoare aparte acestei tabere. Alături de copiii din localitate, ei au creat o conexiune autentică, o coeziune specială pe care am simțit-o cu toții pe propria piele, zi de zi. Această ediție promite o continuitate frumoasă, garantată de sprijinul administrației publice locale, care a arătat că investiția în tineri și în unitatea comunității – aici, acasă și peste hotare – este cheia unui viitor mai bun”, a menționat Victor Babcinețchi, coordonatorul taberei de la Cobîlea, Șoldănești.

Programul taberelor a îmbinat educația cu distracția: peste 70 ateliere de creație și gătit, drumeții, activități de salubrizare, șezători, sesiuni de dezvoltare personală și excursii la obiective turistice locale.

La Sireți, participanții au stat în corturi în pădure și au simulat „Parlamentul Taberei” – o activitate interactivă în care copiii au propus reguli de desfășurare a taberei, au votat și au înțeles cum funcționează procesul legislativ. La Sipoteni au pregătit biscuiți decorați cu steaguri europene, iar la Vorniceni au copt porumbei și au pictat pe torbițe eco. La Sărata Veche, participanții au descoperit „Limbile Europei” prin ateliere de cuvinte-cheie, paradă a costumelor europene și ateliere de pictură dedicate simbolurilor UE. La Mereni, copiii au petrecut cinci zile învățând despre tradiții europene, prin activități culturale și educative. La Sipoteni, tinerii au pregătit rețete inspirate din bucătăria europeană și au învățat pași din dansuri tradiționale irlandeze. La Pelinia, copiii au primit un „Pașaport European” al tabere și au creat benzi desenate împreună cu băștinașii din diaspora. La Scoreni, participanții s-au bucurat de o săptămână plină de ateliere educative și de explorare a valorilor europene prin activități creative și de grup, iar la Cobîlea, tinerii au discutat cu antreprenori din diaspora despre experiența de afaceri în UE și au pictat torbițe eco cu simboluri europene. La Costuleni, activitățile au inclus povești interactive despre țări europene, jocuri de colaborare, construirea unui „pod european” din materiale reciclate, iar la Cărbuna, copiii au explorat valorile europene prin activități creative, adaptate comunității locale.

,,Credeam că tinerii și copiii care au venit la tabără din Franța sunt diferiți și nu știam cum să vorbesc cu ei, dar acum suntem prieteni și ne jucăm împreună. Avem parte de multe activități distractive și cu siguranță mi-ar plăcea să ne revedem și anul viitor”, a relatat Andreea Delendrea, 9 ani, participantă la tabăra din satul Cărbuna.

Din cei 336 de participanți, 157 provin din diaspora, veniți din țări precum Franța, Marea Britanie, SUA, Germania, Federația Rusă, Spania, Italia, Cehia sau Elveția. Printre ei se numără și Daria, 10 ani, stabilită în Italia, aflată în vacanță în Republica Moldova.

„La #AcasăCamp2025 mi-am făcut mulți prieteni și am descoperit tradițiile satului părinților mei. Sunt al treilea an, iar la anul voi veni ca voluntară”, a povestit Daria Beșliu, participantă la tabăra din satul Pelinia.

Taberele de vară #AcasăCamp2025 s-au desfășurat între 15 iulie – 25 august 2025 și au avut drept obiectiv consolidarea legăturilor dintre copiii din diaspora și cei din comunitățile locale, contribuind la coeziunea socială și promovarea valorilor europene.